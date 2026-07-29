Dengan gaya baru: apakah Cristiano Ronaldo sengaja menyindir para pengkritiknya?

Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menuai kontroversi setelah menyampaikan pesan misterius melalui akun media sosialnya.

Ronaldo mengunggah sebuah foto melalui akunnya di "Instagram" saat menikmati liburan musim panasnya, sebelum kembali ke pemusatan latihan Al Nassr pada periode mendatang.

Bintang Portugal itu memberikan keterangan pada foto tersebut dalam bahasa Spanyol, dengan mengatakan: "Ketika kau menghadap ke arah cahaya matahari, bayangan akan jatuh di belakangmu".

Surat kabar Portugal "A Bola" menilai bahwa pesan tersebut disengaja oleh Ronaldo, bukan untuk berbicara tentang cahaya matahari, melainkan ia ingin menujukannya kepada para pengkritiknya.

Ronaldo menuai kritik luas dalam periode terakhir, setelah tersingkirnya timnas Portugal dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, di tangan timnas Spanyol.

Bintang Portugal itu tidak menampilkan penampilan terbaiknya di turnamen tersebut, di mana ia hanya mencetak dua gol dalam kemenangan atas Uzbekistan, sementara gagal menjebol gawang menghadapi Kongo Demokratik, Kolombia, dan Spanyol.