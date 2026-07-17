Dengan gaji setengah dari Liverpool... Terungkap detail kontrak Mohamed Salah dengan Beşiktaş

Berbagai laporan media mengungkap rincian kontrak baru bintang Mesir Mohamed Salah bersama klub Beşiktaş, setelah tercapainya kesepakatan untuk bergabung dengan klub tersebut dalam waktu dekat.

Sebelumnya, laporan media telah mengungkap adanya negosiasi intensif antara Besiktas dan bintang Mesir tersebut untuk bergabung secara gratis, setelah ia hengkang dari Liverpool pada akhir musim lalu.

Jurnalis terpercaya Santi Ona mengatakan bahwa Besiktas telah mencapai kesepakatan lisan dengan Mohamed Salah untuk bergabung dengan tim tersebut selama jendela transfer musim panas, dengan kontrak berdurasi satu musim, disertai klausul yang memungkinkan perpanjangan untuk satu tahun tambahan.

Salah akan menerima gaji tahunan sebesar 10 juta euro, ditambah 2 juta euro sebagai bonus, yang berarti ia akan menerima maksimal setengah dari gaji yang ia terima di Liverpool (sekitar 24 juta euro).

Sebelumnya, laporan media mengungkap keinginan pemain berusia 34 tahun itu untuk menandatangani kontrak berdurasi tiga musim ke depan, dengan gaji tahunan sebesar 15 juta euro, namun hal tersebut pada akhirnya tidak terwujud.

Beşiktaş akan menjadi klub ketujuh yang diperkuat Mohamed Salah dalam karier sepak bolanya, setelah sebelumnya membela Al-Mokawloon Al-Arab, Basel (Swiss), Chelsea, Fiorentina, Roma, serta masa-masa paling gemilangnya bersama Liverpool.

Salah bermain bersama Liverpool selama 9 tahun, antara tahun 2017 dan 2026, di mana ia meraih berbagai prestasi individu dan kolektif, terutama dua gelar Liga Primer Inggris dan satu gelar Liga Champions Eropa.