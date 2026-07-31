Klub Al Ittihad semakin dekat dengan kejutan besar di bursa transfer, melalui perekrutan pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, ke Liga Arab Saudi, setelah negosiasi kepindahannya ke klub Turki, Besiktas, mengalami kebuntuan.

Salah meninggalkan Liverpool seusai akhir musim lalu, setelah 9 tahun yang ia habiskan di Stadion Anfield, sehingga namanya dikaitkan dengan banyak klub di Liga Roshn, terutama Al Ittihad, di samping Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah, dan Al Diriyah.

Surat kabar Turki "Sabah" mengungkap kejutan baru, setelah menegaskan bahwa Mohamed Salah telah benar-benar menyetujui kepindahan ke Liga Roshn Arab Saudi, tepatnya ke klub Al Ittihad.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Arab Saudi tersebut memulai negosiasinya dengan bintang Mesir itu, kemarin Kamis, setelah negosiasi kepindahannya ke klub Besiktas mengalami kebuntuan di bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Salah sebelumnya telah mencapai tahap lanjut dalam negosiasinya dengan klub Turki tersebut, namun negosiasi itu terhenti pada periode terakhir, akibat perbedaan pendapat seputar beberapa klausul kontrak, khususnya terkait agennya, Rami Abbas.

Al Ittihad menawarkan kepada Salah gaji tahunan senilai 25 juta dolar, yang lebih besar daripada tawaran Besiktas, dan tawaran itu disetujui oleh bintang Mesir tersebut, dengan perkiraan bahwa proses penandatanganan kontrak akan berlangsung dalam waktu dekat menurut surat kabar tersebut.

Perlu diingat bahwa Salah telah meraih banyak pencapaian individu maupun kolektif dalam perjalanan kariernya, terutama bersama klub Liverpool, yang paling menonjol adalah meraih gelar Liga Primer Inggris dua kali, serta Liga Champions Eropa, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Eropa masing-masing satu kali.