Arsenal berusaha memikat bintang Real Madrid, Vinicius Junior, dengan gaji rekor untuk meyakinkannya meninggalkan klub kerajaan tersebut.

Masa depan Vinicius Junior masih diselimuti ketidakpastian di tengah belum diperpanjangnya kontraknya dengan Real Madrid, serta upaya Arsenal untuk mendatangkannya pada musim panas ini.

Menurut surat kabar "The Telegraph", juara Liga Inggris itu tengah menyiapkan tawaran rekor untuk menarik Vinicius Junior bergabung dengan mereka di Emirates Stadium.

Pemain internasional Brasil yang memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Real Madrid ini saat ini menerima gaji sekitar 470 ribu euro per pekan (400 ribu pound sterling), namun disebutkan bahwa Arsenal siap menawarkan gaji lebih tinggi, yang akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub Inggris tersebut.

Arsenal menjalani musim panas yang tenang di bursa transfer sejauh ini, karena hanya mendatangkan winger Christos Tzolis dan penjaga gawang Illan Meslier, tetapi upaya mengejar Vinicius akan menjadi perubahan drastis bagi pelatih Mikel Arteta.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Jose Mourinho, pelatih baru Real Madrid, tidak ingin kehilangan satu pun pemain andalannya, namun situasinya bisa menjadi rumit bagi Mourinho, karena Arsenal bersiap menjajaki segala cara terkait perpanjangan kontrak Vinicius, yang kontraknya tersisa hanya 12 bulan lagi.

Laporan menyebutkan bahwa manajemen klub London itu telah mengkaji aspek finansial dari transfer tersebut, dan meyakini bahwa uang tidak akan menjadi hambatan, namun sejauh ini belum ada kontak resmi antara kedua klub.