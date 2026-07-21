Dengan dukungan Iraola.. Liverpool bersaing ketat untuk merebut target Chelsea, Arsenal, dan United

Liverpool di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, masuk dengan serius ke dalam persaingan untuk mendatangkan gelandang Bournemouth, Alex Scott, guna memperkuat skuad mereka pada musim depan.

Scott mendapat perhatian dari Arsenal, Manchester United, dan Chelsea, setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama Bournemouth pada musim lalu.

Scott hanya absen dari satu pertandingan Bournemouth di Liga Inggris musim lalu, ketika tim tersebut meraih peringkat keenam sehingga lolos ke Liga Europa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Pemain berusia 22 tahun itu masih memiliki sisa dua tahun kontrak bersama Bournemouth, tetapi berbagai laporan menyebutkan bahwa ia menolak kontrak baru dari klubnya dan ingin menjalani tantangan baru.

Kabar ini kemungkinan besar akan menarik minat sejumlah klub besar Liga Inggris, dan nilainya diperkirakan mencapai sekitar 80 juta pound sterling.

Mantan penyerang Inggris, Emile Heskey, menurut surat kabar "Metro", meyakini bahwa Liverpool harus berupaya masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan pemain Inggris tersebut, seraya menegaskan bahwa mantan pelatih Bournemouth, Iraola, dapat membantu meyakinkan Scott untuk bergabung dengannya di klub barunya.



