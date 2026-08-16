Pemain Belgia berusia 21 tahun itu datang dari Ajax Amsterdam dan memperkuat lini serang Paris. Menurut kabar yang beredar, Godts menelan biaya 45 juta euro, tetapi jumlah itu masih bisa naik hingga 55 juta lewat berbagai bonus. Dengan demikian, Godts menjadi pemain termahal yang dilepas Ajax sejak Anthony, yang pindah ke Manchester United pada 2022 dengan nilai 95 juta.

Godts pindah ke Amsterdam pada 2023 dari akademi KRC Genk dengan biaya satu juta euro. Tak lama kemudian, ia menjalani debut untuk tim senior pada usia 17 tahun, dan pada musim lalu ia berkembang menjadi pemain inti yang tak tergantikan di sayap kiri. Dalam 44 penampilan di laga resmi, Godts mencatatkan 17 gol dan 15 assist.

Di PSG, ia menandatangani kontrak hingga 2031 dan akan mengenakan nomor punggung 22. "Saya sangat bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbaik di dunia," kata Godts dalam sebuah pernyataan pers. "Saya sudah tidak sabar mengenakan warna ini serta merasakan Parc des Princes dan para suporternya. Saya akan memberikan segalanya di lapangan untuk membalas kepercayaan yang diberikan Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan pelatih Luis Enrique kepada saya."

PSG: Apakah Bradley Barcola kini akan pindah ke Liverpool?

Tepat sebelum pengumuman transfer Godts, PSG sudah lebih dulu mengumumkan perekrutan juara dunia asal Spanyol, Ferran Torres. Pemain berusia 26 tahun itu datang dari Barcelona dengan biaya 45 juta dan juga mengikat kontrak hingga 2031.

Berkat gebrakan ganda ini, Bradley Barcola kini kemungkinan akan mendapatkan transfer impiannya ke Liverpool. Penyerang sayap berusia 23 tahun itu bisa menghasilkan lebih dari 100 juta euro bagi PSG, dan dengan demikian langsung membiayai kembali transfer Godts dan Torres.

Sebelumnya, PSG juga sudah merekrut pemain sayap kanan Maghnes Akliouche (24) dari AS Monaco dengan biaya 50 juta, bek kiri Lucas Digne (33) dari Aston Villa dengan biaya tujuh juta, serta pemain sayap kanan Khalil Ayari (21) dari Stade Tunisien dengan biaya 1,5 juta.