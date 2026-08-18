Rami Abbas, agen Mohamed Salah, bintang Trabzonspor, mengejek pernyataan sebelumnya dari presiden Besiktas mengenai penyebab gagalnya transfer sang bintang Mesir ke tim Turki yang mengenakan seragam hitam dan putih tersebut.

Pada awalnya, Salah nyaris bergabung dengan Besiktas dalam sebuah transfer gratis, setelah kepergiannya dari Liverpool, tetapi tujuannya kemudian beralih ke Trabzonspor.

Menurut laporan, Salah menyetujui gaji sebesar 17 juta euro per tahun ditambah sejumlah variabel lainnya.

Sebelumnya, Serdal Adali, presiden Besiktas, melancarkan serangan kepada Rami Abbas dan menuduhnya bertanggung jawab atas gagalnya kepindahan Salah ke timnya.

Adali mengatakan dalam pernyataan sebelumnya: "Salah menyetujui kepindahan ke Besiktas dan agennya juga mengirimkan jawaban positif atas tawaran kami pada awalnya, bahkan ia berkomunikasi dengan pelatih dan direktur olahraga kami serta memperbarui persetujuannya atas tawaran itu."

Ia menambahkan: "Namun setelah beredar kabar di media tentang selesainya kesepakatan kami, agen Salah menaikkan tuntutan finansialnya. Ia menaikkan komisinya sendiri ke tingkat yang sulit dipercaya. Bahkan mencapai 35%!"

Tampaknya Abbas tidak melupakan pernyataan tersebut meski sekitar satu bulan telah berlalu, dan ia memutuskan untuk membalasnya dengan caranya sendiri.

Abbas mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya bersama Salah melalui akunnya di platform "X", di mana keduanya tengah menyantap makanan di salah satu restoran di Turki, dan sang bintang Mesir menanggapi dengan berkata, "Siapa yang memakan keduanya (kedua piring itu)?"

Agen sang pemain pun tidak melewatkan kesempatan itu, ia membalas dengan nada mengejek, "Aku memakan piringku, dan 35% dari piringmu."

Perlu diingat bahwa Salah memulai perjalanannya bersama Trabzonspor dengan masuk sebagai pemain pengganti menghadapi Kasimpasa pada Sabtu lalu dalam laga pembuka Liga Turki, pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Salah bersiap menjalani laga benua pertamanya dengan kostum Trabzonspor lusa, Kamis, menghadapi Ferencvaros dari Hungaria dalam leg pertama babak play-off kualifikasi Liga Europa.