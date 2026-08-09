Georgina Rodriguez, kekasih Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, menambah misteri seputar nasib pernikahannya dengan legenda asal Portugal tersebut.

Model asal Argentina berusia 32 tahun itu dan Cristiano Ronaldo diperkirakan akan melangsungkan akad nikah di Katedral Funchal kemarin, sebelum menuju resepsi mewah di sebuah hotel.

Menurut surat kabar "The Sun", diyakini bahwa Ronaldo dan Georgina sedang bersiap untuk menikah di Pulau Madeira, kampung halaman penyerang Al Nassr itu, kemarin. Namun lonceng pernikahan tak berbunyi untuk mereka, sehingga membingungkan para pengikutnya.

Para penggemar berbaris di kedua sisi jalan di luar Katedral Funchal dengan harapan bisa melihat sekilas bintang favorit mereka beserta istrinya, namun sia-sia.

Para pengikut Ronaldo dan Georgina pun kecewa ketika terlihat pasangan lain keluar dari tempat tersebut.

Hari ini, Georgina kembali membuat para pengikutnya bingung setelah ia mengunggah video singkat di fitur Stories Instagram yang memperlihatkan dirinya sedang menikmati hari yang santai.

Ia juga menyebutkan merek pakaian dalam foto yang diunggahnya secara tak terduga, dan ia mengenakan celana olahraga.





Hal itu memunculkan tanda tanya seputar kapan ia akan menikah dengan Ronaldo yang berusia 41 tahun.

Sang Don terlihat mengenakan cincin berlian kurang dari dua pekan lalu, dan hal itu memicu spekulasi bahwa keduanya akan menjadi suami istri dalam waktu dekat.

Namun keduanya membuat para penggemar mereka kebingungan setelah mereka tidak hadir dalam acara di Katedral Funchal.