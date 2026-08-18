Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dengan botol air, Joao Felix menutup malam yang memesona dengan mengalahkan mantan pemain Al Hilal

Al Diriyah vs Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
J. Felix
A. Al Malki
Arab Saudi
Portugal

Bintang Portugal itu terus tampil memukau bersama Al Nassr

Bintang Al Nassr asal Portugal, Joao Felix, meraih kemenangan baru di luar lapangan atas mantan pemain Al Hilal, sekaligus menutup salah satu malam menawannya di sepak bola Saudi.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, di Stadion Al Awwal Park, pada babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Pertandingan itu menyaksikan penampilan gemilang Joao Felix, di mana ia mencetak gol kedua dan keempat, serta menciptakan gol pertama yang dicetak oleh bek asal Prancis, Mohamed Simakan.

Namun, bintang Portugal itu tidak hanya menang di atas lapangan, tetapi juga dalam perseteruan yang terjadi antara dirinya dan Abdulelah Al Malki, pemain Al Diriyah saat ini dan mantan pemain Al Hilal, selama jalannya pertandingan.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Saudi Pro League
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Saudi Pro League
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Ketika Al Nassr unggul dengan skor 3-1, Abdulelah Al Malki terjatuh di atas lapangan dalam kondisi cedera, lalu Felix menghampirinya untuk mengambil sebotol air, dan Al Malki mencoba mencegahnya, namun bintang Portugal itu berhasil mendapatkannya.

Setelah mencetak gol keempat, Joao Felix sengaja melewati Abdulelah Al Malki saat kembali ke tengah lapangan miliknya, hingga keduanya bertukar beberapa kata.

Perlu diketahui bahwa bintang Portugal itu telah mencapai kontribusi keempatnya pada musim ini, hanya dalam dua pertandingan, di mana ia sebelumnya mencetak sebuah gol dalam kemenangan atas Al Fateh dengan skor tiga gol tanpa balas, Sabtu lalu, pada pekan pertama Liga Roshn.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google