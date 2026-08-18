Bintang Al Nassr asal Portugal, Joao Felix, meraih kemenangan baru di luar lapangan atas mantan pemain Al Hilal, sekaligus menutup salah satu malam menawannya di sepak bola Saudi.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, di Stadion Al Awwal Park, pada babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Pertandingan itu menyaksikan penampilan gemilang Joao Felix, di mana ia mencetak gol kedua dan keempat, serta menciptakan gol pertama yang dicetak oleh bek asal Prancis, Mohamed Simakan.

Namun, bintang Portugal itu tidak hanya menang di atas lapangan, tetapi juga dalam perseteruan yang terjadi antara dirinya dan Abdulelah Al Malki, pemain Al Diriyah saat ini dan mantan pemain Al Hilal, selama jalannya pertandingan.

Ketika Al Nassr unggul dengan skor 3-1, Abdulelah Al Malki terjatuh di atas lapangan dalam kondisi cedera, lalu Felix menghampirinya untuk mengambil sebotol air, dan Al Malki mencoba mencegahnya, namun bintang Portugal itu berhasil mendapatkannya.

Setelah mencetak gol keempat, Joao Felix sengaja melewati Abdulelah Al Malki saat kembali ke tengah lapangan miliknya, hingga keduanya bertukar beberapa kata.

Perlu diketahui bahwa bintang Portugal itu telah mencapai kontribusi keempatnya pada musim ini, hanya dalam dua pertandingan, di mana ia sebelumnya mencetak sebuah gol dalam kemenangan atas Al Fateh dengan skor tiga gol tanpa balas, Sabtu lalu, pada pekan pertama Liga Roshn.