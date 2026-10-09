Setelah 10 tahun sejak menghina Laurent Blanc, mantan pelatihnya di Paris Saint-Germain, melalui siaran langsung di aplikasi "Periscope", bek kanan asal Pantai Gading Serge Aurier menyampaikan permintaan maaf yang diragukan ketulusannya, dalam adegan satir yang disiapkan oleh saluran "Canal+" asal Prancis.

Aurier, yang berusia 33 tahun, muncul dalam program "Détective Matteo" yang dibawakan oleh Hervé Mathoux, di mana ia didorong untuk menyampaikan permintaan maaf yang "lebih tulus" kepada mantan pelatihnya, meski ia menegaskan di awal pembicaraan: "Saya tidak bisa berpura-pura…".

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Kasus ini berawal dari musim 2015-2016, ketika Aurier menyerang pelatihnya dan beberapa rekan setimnya, serta menyebut Blanc dengan ucapannya: "Dia banci", sebuah ungkapan yang memicu krisis di dalam Paris Saint-Germain.

Aurier membenarkan apa yang terjadi kala itu dalam pernyataan kepada "RMC Sport", dengan mengatakan: "Jika kalian mencermati videonya, saya sedang dalam keadaan mengigau. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya perhatikan bahkan saat saya menjawabnya, karena di aplikasi itu ada banyak orang, dan itu untuk bercanda. Setelah itu, hari ini, saya menyadari bahwa itu memang sebuah kebodohan besar, karena hal itu besar".

Pemain itu dipinggirkan dari tim selama dua bulan, sementara Blanc merasa pahit karena tiadanya dukungan manajemen kepadanya, karena presiden klub, Nasser Al-Khelaifi, mengunjungi Aurier di tim cadangan hanya satu bulan setelah krisis itu meletus.

Permintaan maaf dengan bawang dan obat tetes mata

Setelah satu dekade penuh, dan di saat Aurier telah menjadi pelatih tim di bawah 15 tahun di klub Lens, ia memanfaatkan kemunculannya di "Canal+" untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Blanc, meski tampaknya salurannyalah yang mendorongnya melakukan itu.

Aurier menggunakan bantuan bawang, obat tetes mata, dan musik piano yang sendu, lalu membacakan sebuah pesan yang ditulis di atas kertas yang ditujukan kepada mantan pelatihnya: "Laurent yang terhormat, andai kau tahu betapa menyesalnya aku. Sepuluh tahun telah berlalu, dan aku tak berhenti memikirkanmu. Aku tidak bermaksud sepatah kata pun. Mari kita bicara sambil minum secangkir kopi. Aku mengundangmu, dan aku bersikeras. Kumohon, Pelatih, maafkan aku".

Ketulusan permintaan maaf Aurier tetap diragukan, setelah ia sendiri menegaskan bahwa ia tidak bisa berpura-pura, sementara ditunggu kemungkinan tanggapan dari Blanc, mantan pelatih timnas Prancis.



