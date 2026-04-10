Dengan bantuan wasit... Apakah Walid Al-Faraj akan memicu perselisihan baru dengan suporter Al-Nassr?

Jurnalis olahraga Saudi, Walid Al-Faraj, memicu kontroversi di kalangan pendukung klub Al-Nassr, setelah mengunggah cuitan yang ambigu melalui akun resminya di platform "X".

Al-Faraj menulis cuitan yang berbunyi: "Saya telah berkecimpung di media olahraga selama tiga dekade, dan sepanjang hidup saya, baik di tingkat lokal, regional, kontinental, maupun global, saya belum pernah melihat suporter klub yang secara terus-menerus membela wasit."

Dia menambahkan: "Wasit selalu menjadi kambing hitam yang diserang semua orang sebagai reaksi emosional terhadap kejadian di pertandingan, hal aneh terjadi musim ini, kita menghadapi situasi yang luar biasa."

Meskipun jurnalis Saudi itu tidak menyebutkan klub tertentu yang dimaksud dalam cuitannya, namun para penggemar Al-Nassr menyerangnya di kolom komentar, dan menganggap bahwa dia mengarahkannya kepada mereka melalui pesan samar tersebut.

Tweet tersebut muncul beberapa jam setelah kesalahan wasit yang terjadi dalam pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha, yang merupakan pertandingan awal dari putaran ke-29 Liga Roshen, yang memicu kontroversi besar.

Meskipun Al-Nassr bukan pihak yang terlibat dalam pertandingan tersebut, namun banyak surat kabar dan situs asing menganggapnya sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan tersebut, dengan alasan upaya untuk membantu bintang Portugal mereka, Cristiano Ronaldo, memenangkan gelar Liga Saudi.

Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan empat poin dari Al-Ahli di posisi ketiga, namun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit daripada keduanya.

Perlu dicatat bahwa Walid Al-Faraj terlibat dalam banyak perselisihan dengan suporter Al-Nassr dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait kiper Nawaf Al-Aqidi dan kritiknya yang terus-menerus terhadapnya, khususnya saat membela tim nasional Saudi.