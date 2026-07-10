Dengan bantuan Trump... Maroko semakin dekat untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030

Di Spanyol, semakin banyak suara yang menegaskan bahwa Maroko tampaknya akan memenangkan persaingan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Beberapa media menyebutkan bahwa Maroko, dengan bantuan Presiden AS Donald Trump, akan memenangkan persaingan ini, sementara Spanyol tertinggal dan kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final.

Surat kabar "Mundo Deportivo", mengutip laporan dari media sejenisnya The Objective, menyebutkan bahwa Maroko telah memastikan dukungan suara dari Dewan FIFA, yang akan memutuskan siapa yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Maroko menguasai 22 suara dari total 37 suara, dan telah mengamankan suara dari federasi-federasi di Afrika, Asia, Amerika Utara, dan Oseania, berkat pengaruh pemerintahan Trump, selain Qatar dan Arab Saudi.

Surat kabar tersebut memuat foto Presiden AS Donald Trump, dan menyertakan keterangan, “Trump adalah sekutu Maroko.”

Dalam program “El Larguero” di Radio Ser, para pembicara menjelaskan konteks informasi tersebut: “Pembangunan stadion tersebut dimulai setahun yang lalu, dan akan menampung 115 ribu penonton. Proyek ini dijadwalkan selesai pada Desember 2027, dan hingga saat ini sekitar 30% pekerjaan telah diselesaikan. Pekerjaan berlangsung 24 jam sehari dengan melibatkan 10 ribu pekerja di stadion Casablanca.”

Para peserta program tersebut menambahkan, “Kesan yang kami dapatkan setelah berada di sana adalah bahwa kelompok-kelompok lobi Maroko telah bekerja selama bertahun-tahun, dan bahwa masalah ini bagi mereka merupakan isu nasional.”

Dalam konteks ini, pernyataan Ketua Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Lozano, yang membela pencalonan Spanyol, tampaknya memiliki dampak yang terbatas.

Luzán mengatakan melalui Radio Ser, “Spanyol harus menjadi tuan rumah pertandingan final, karena Piala Dunia ini pada dasarnya lahir sebagai proyek bersama antara Spanyol dan Portugal, kemudian Maroko bergabung kemudian.”