Dengan bantuan Trump: Infantino dituduh melanggar hukum Amerika dan mengubah FIFA menjadi milik pribadi

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Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, menghadapi eskalasi baru di Amerika Serikat, setelah sebuah pengaduan resmi diajukan ke Dinas Pajak Amerika (IRS), yang menuntut dibukanya penyelidikan atas tudingan terkait mempekerjakan seorang asisten rumah tangga asal Nikaragua, di kediamannya di kota Miami.

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Pembantu rumah tangga tersebut menerima gajinya dari sebuah entitas yang berafiliasi dengan FIFA, meskipun tugasnya hanya terbatas pada memberikan layanan rumah tangga khusus bagi keluarga Infantino.

Menurut surat kabar Inggris "The Guardian", yang telah meninjau pengaduan tersebut, pengacara Abed Ayoub, yang mengkhususkan diri dalam hukum imigrasi dan mantan direktur eksekutif Komite Anti-Diskriminasi Arab-Amerika, menuduh pimpinan tertinggi FIFA menyalahgunakan status bebas pajak organisasi tersebut dengan mendanai layanan rumah tangga khusus bagi presidennya.

Dalam pengaduan itu disebutkan bahwa pegawai tersebut "melakukan pekerjaan rumah tangga secara eksklusif untuk Gianni Infantino dan istrinya Leena di tempat kediaman mereka di Miami, sementara ia menerima kompensasi atau tunjangan melalui sebuah entitas yang berafiliasi dengan FIFA".

Pengaduan tersebut memperingatkan bahwa "penggunaan sumber daya organisasi untuk keuntungan pribadi menimbulkan pertanyaan serius tentang aturan keuntungan pribadi, tata kelola, dan keterbukaan keuangan", seraya menunjukkan bahwa terbuktinya pelanggaran-pelanggaran ini dapat membuat FIFA berisiko kehilangan pembebasan pajaknya di Amerika Serikat.

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Akar kasus ini kembali pada laporan yang dipublikasikan oleh surat kabar "New York Post" dan "The Telegraph" pada 3 November ini, yang mengungkap bahwa Yajarlin del Socorro Fernandez, yang berusia 33 tahun, bekerja sebagai pembantu rumah tangga bagi keluarga Infantino di sebuah menara hunian mewah di kota Miami.

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Menurut sebuah dokumen internal yang bertanggal 7 Januari 2026, Fernandez bekerja penuh waktu, selama periode dari 1 Agustus 2024 hingga 31 Oktober 2025.

Fernandez terus bekerja setelah pemerintahan Presiden Amerika, Donald Trump, membatalkan program kemanusiaan yang menjadi sandarannya selama tahun 2025, yang menyebabkan adanya periode di mana status hukumnya menjadi tidak resmi.

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Laporan-laporan juga menunjukkan bahwa Infantino meminta Carlos Cordeiro, penasihat Amerikanya dan anggota terkemuka tim kerja Gedung Putih yang menangani Piala Dunia 2026, untuk turun tangan guna membantu memperoleh izin kerja istimewa kategori C11 bagi pegawai tersebut, yang akhirnya terwujud pada Januari 2026.

Tanggapan FIFA atas tuduhan

Di pihaknya, FIFA menolak tuduhan tersebut sepenuhnya, dan seorang juru bicara organisasi itu mengatakan: "Masalah yang terkait dengan kehidupan pribadi dan rumah tangga presiden FIFA bersifat pribadi, namun untuk menghilangkan segala keraguan, biaya setiap pegawai rumah tangga ditanggung oleh presiden secara pribadi".

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Organisasi itu menambahkan bahwa mereka menolak segala tudingan terkait mempekerjakan orang tanpa memperoleh izin hukum yang diperlukan, seraya menuduh sejumlah pihak berupaya mengguncang stabilitas FIFA dan menargetkan presidennya secara berulang.

Fasilitas khusus bagi keluarga Infantino

Pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan sumber daya FIFA tidak terbatas pada kasus pembantu rumah tangga saja, melainkan meluas hingga pemanfaatan layanan protokoler khusus oleh anggota keluarga Infantino di Bandara Internasional Miami.

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Surat kabar Prancis "L'Équipe" menyatakan bahwa mereka telah meninjau dokumen-dokumen yang mencatat pemanfaatan layanan khusus oleh keluarga presiden FIFA, yang mencakup percepatan prosedur keberangkatan serta koordinasi dengan maskapai penerbangan dan pihak-pihak federal, yaitu fasilitas yang biasanya dikhususkan untuk kunjungan resmi.

Menurut dokumen-dokumen tersebut, keluarga Infantino memanfaatkan layanan ini dalam 73 kesempatan, selama periode yang terbentang dari Januari 2024 hingga Oktober 2026, dengan total 125 kasus pemanfaatan individual.

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Catatan menunjukkan bahwa Infantino tidak menyertai anggota keluarganya dalam sekitar setengah dari kesempatan-kesempatan ini, di mana nama istrinya Leena tercantum dalam 46 kasus, 37 di antaranya merupakan kesempatan yang tidak dihadiri oleh suaminya.

Putri-putrinya juga memanfaatkan fasilitas ini sekitar 20 kali untuk masing-masing dari mereka.

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Adapun Infantino sendiri, namanya muncul dalam catatan hanya 24 kali, dengan rincian 16 kali selama tahun 2024, 7 kali pada 2025, dan satu kali selama 2026, tanpa tercatatnya penggunaan baru layanan ini sejak Maret lalu.

Dan "L'Équipe" mengutip seorang mantan pejabat FIFA, yang meminta identitasnya tidak diungkap karena khawatir terkena tindakan balasan, yang mengatakan bahwa Infantino memperlakukan Federasi Sepak Bola Internasional seolah-olah itu merupakan entitas miliknya pribadi, dan menggunakan sumber dayanya secara berulang untuk tujuan-tujuan pribadi.