Pemain Aljazair Said Benrahma, bintang Neom, mengikuti jejak bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, usai pertandingan timnya menghadapi Al Diriyah di Liga Roshn Arab Saudi.

Neom mengalahkan Al Diriyah dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat hari ini, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Setelah pertandingan berakhir, Benrahma meraih penghargaan pemain terbaik, setelah tampil dengan level yang mengesankan, dan mencetak gol pertama ke gawang Al Diriyah dari titik penalti.

Namun, bintang Aljazair itu memastikan untuk memanggil pemain Prancis Alexandre Lacazette, mantan penyerang Arsenal dan kini bermain untuk Neom, guna berbagi penghargaan tersebut dengannya, setelah ia mencetak gol kedua yang membawa tim meraih kemenangan.

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Cristiano Ronaldo adalah orang pertama yang merelakan penghargaan pemain terbaik pada musim ini di Liga Roshn, di mana ia memberikannya kepada rekan setimnya Abdullah Al Hamdan, usai kemenangan atas Al Faisaly dengan skor 3-1, pada Jumat pekan lalu, di pekan kesebelas.

Sami Al Jaber, legenda sepak bola Arab Saudi, sebelumnya telah mengkritik berulangnya tindakan ini pada musim ini di Liga Roshn, setelah Ronaldo melakukannya, dengan menganggap bahwa hal itu telah menjadi "tren" yang harus dihentikan.