Gelandang Turki Arda Guler mengungkapkan kegembiraannya yang begitu besar bisa bekerja di bawah arahan pelatih Portugal Jose Mourinho, seraya menegaskan bahwa musim keempatnya bersama Real Madrid akan menyaksikan perkembangan yang lebih besar setelah penampilan cemerlangnya pada musim lalu.

Guler menuturkan, dalam pernyataan kepada media resmi Los Blancos, bahwa "bekerja bersama seorang legenda seperti Mourinho adalah kesempatan yang luar biasa", seraya memuji kejelasan pelatih asal Portugal itu bersama tim kepelatihannya dalam menjelaskan instruksi, di samping kejujuran besar mereka di luar lapangan.

Kembali setelah kekecewaan di Piala Dunia

Pemain Turki berusia 24 tahun itu bergabung dengan latihan pekan ini di kompleks olahraga Valdebebas, setelah liburannya menyusul partisipasi yang mengecewakan di Piala Dunia, di mana Turki tersingkir dari turnamen di fase grup.

Guler menambahkan dalam bahasa Spanyol yang fasih: "Saya merindukan tanah air. Saya sangat senang bisa memulai bekerja untuk selalu tampil lebih baik di atas lapangan", seraya menyebutkan bahwa periode pramusim berfokus pada aspek fisik, di samping mendengarkan dan mempelajari tuntutan Mourinho.

Ambisi yang tak berhenti

Gelandang kelahiran Ankara itu berharap bisa terus memainkan peran sentral setelah penampilan cemerlangnya musim lalu, di mana ia menjadi salah satu dari sedikit pemain yang secara konsisten mempertahankan level yang baik di barisan Los Merengues.

Guler menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya telah banyak belajar dan berkembang, tetapi semangat saya tidak pernah berubah. Saya ingin memenangkan segalanya, persis seperti yang saya lakukan pada hari pertama saya, dan membahagiakan para pendukung Real Madrid".