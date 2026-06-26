Dengan angka yang mengesankan... Senjata Donis mencatatkan sejarah Arab Saudi di Piala Dunia

Tim nasional Arab Saudi menghadapi Cape Verde dengan susunan pemain yang mencatatkan rekor historis, setelah pelatih asal Yunani, Georgios Donis, memutuskan untuk mengandalkan para pemain berpengalaman dalam pertandingan terpenting “Al-Akhdar” selama Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan statistik sepak bola “Opta”, rata-rata usia susunan pemain inti tim nasional Saudi melawan Cape Verde mencapai 29 tahun dan 267 hari, menjadikannya susunan pemain inti tertua yang pernah diturunkan “Al-Akhdar” sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Angka ini mencerminkan ketergantungan Donis pada faktor pengalaman dalam pertandingan yang tidak boleh dianggap remeh, di mana ia lebih memilih menurunkan sejumlah pemain berpengalaman, terutama Muhammad Al-Owais, Saud Abdulhamid, Muhammad Kano, dan Salem Al-Dossari, serta tetap mempertahankan Abdullah Al-Khaibari meskipun ia mendapat kritik setelah pertandingan melawan Spanyol.

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Staf pelatih berharap pengalaman yang telah terakumulasi para pemain dapat membantu mereka menghadapi tekanan besar yang menyelimuti pertandingan ini, terutama karena timnas Saudi perlu meraih kemenangan untuk mempertahankan harapan lolos ke babak 32 besar.

Meskipun faktor pengalaman mungkin memberikan keunggulan bagi tim di tingkat mental, para pendukung Saudi berharap hal itu juga tercermin dalam penampilan di lapangan, setelah penampilan “Al-Akhdar” yang kurang memuaskan pada pertandingan terakhir melawan Spanyol.