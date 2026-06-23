Dengan angka yang luar biasa!.. Real Madrid merebut "Permata Swedia" dari klub-klub besar Eropa

Real Madrid berhasil memenangkan persaingan sengit di Eropa untuk merekrut penyerang muda berbakat asal Swedia, Felicia Schröder (19 tahun), pemain Häcken, setelah menaikkan tawarannya menjadi 1,5 juta euro, mengungguli tawaran Chelsea sebesar 1,4 juta euro, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai yang termahal dalam sejarah sepak bola wanita.

Surat kabar Spanyol “AS” melaporkan bahwa kesepakatan tersebut hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi, sementara sumber-sumber Swedia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah diselesaikan, yang merupakan kemenangan besar bagi klub Kerajaan yang berhasil mengungguli klub-klub besar Eropa lainnya yang menanyakan sang pemain selama bursa transfer musim panas saat ini.

Bakat Luar Biasa

Schröder, yang lahir di Björkö pada tahun 2007, dianggap sebagai salah satu talenta sepak bola wanita terkemuka di dunia, di mana ia telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi dengan statistik yang mengesankan meskipun usianya masih muda.

Schröder bergabung dengan klub Häcken pada tahun 2023 di tim cadangan, namun ia memainkan pertandingan pertamanya di Liga Utama Swedia saat usianya baru 16 tahun, dan mencetak gol dalam pertandingan perdananya sehingga menjadi pemain termuda dalam sejarah kompetisi tersebut yang mencapai prestasi ini.

Perkembangan Pesat

Penyerang asal Swedia ini terus menunjukkan perkembangan pesat; ia mencetak 3 gol dan memberikan satu assist dalam 15 pertandingan pada tahun 2023, kemudian mencetak 12 gol dan memberikan satu assist dalam 24 pertandingan pada tahun 2024, sebelum bakatnya benar-benar bersinar pada tahun 2025 dengan mencetak 30 gol dalam 26 pertandingan liga, ditambah 18 gol dalam 15 pertandingan piala selama 3 musim.

Di kancah Eropa, ia tampil dalam 23 pertandingan, di mana ia mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan di Liga Champions, dan 8 gol dalam 6 pertandingan di Liga Europa, sekaligus meraih gelar juara dan Sepatu Emas, sebuah prestasi luar biasa bagi seorang gadis yang usianya belum genap 19 tahun.

Karier internasional yang menjanjikan

Swedia memanggilnya di semua kategori usia, di mana ia mencetak dua gol dalam 7 pertandingan bersama timnas U-17, dan 6 gol dalam 6 pertandingan bersama timnas U-19, sebelum tampil dalam 11 pertandingan bersama timnas senior dan memberikan dua umpan kunci, dalam karier internasional yang menjanjikan yang menegaskan keistimewaan bakatnya.

Kemitraan Serangan dengan Caicedo

Real Madrid perlu meningkatkan lini serang tim wanitanya ke level baru, dan Schröder, yang dikenal dengan insting mencetak gol yang tinggi serta pergerakan luar biasa di dalam kotak penalti, pilihan ideal untuk membentuk kemitraan serangan yang kuat bersama pemain Kolombia Linda Caicedo dalam beberapa tahun ke depan, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai yang paling menonjol dalam sejarah divisi wanita klub Kerajaan.