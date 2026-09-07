Barcelona mencetak 17 gol dalam empat laga pertamanya di Liga Spanyol, dengan trio Raphinha, Fermin Lopez, dan Lamine Yamal bertanggung jawab atas 14 di antaranya. Ini merupakan angka yang belum pernah dicapai oleh trio mana pun selama empat pekan pertama La Liga sejak musim 1958-59, ketika Alfredo Di Stefano, Jose Maria, dan Ferenc Puskas mencetak 15 gol untuk Real Madrid.

Raphinha, kapten Barcelona di dalam dan luar lapangan, mencetak 6 gol dan menyumbang satu assist dalam 4 pertandingan sejak beralih menjadi penyerang murni, sehingga memuncaki daftar pencetak gol La Liga.

Ia juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah Barcelona yang mencetak gol di empat pekan pertama liga, setelah Ladislao Kubala pada 1953 dan Lionel Messi pada musim 2011-12 dan 2012-13.

Perannya tidak sebatas mencetak gol, karena ia menjadi poros utama dalam produksi serangan, penetrasi ke kotak penalti, dan pembangunan permainan.

Baca Juga

Salah absen dari sidang pengadilannya

Duet Real Madrid mendekati laga melawan Inter Milan

Adapun Fermin Lopez, yang berusia 23 tahun, mengumpulkan 4 gol dan dua assist dalam 4 pekan, sehingga menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol.

Ia menjadi pemain Spanyol pertama yang mencetak 4 gol dalam 4 pekan pertama sejak Cesc Fabregas pada musim 2011-12. Fermin memainkan peran gelandang serang, sejalan dengan Dani Olmo, dengan kemampuannya yang konsisten untuk menembus kotak penalti dan menciptakan peluang, bukan hanya mencetak gol.

Lamine Yamal, yang berusia 19 tahun, melengkapi trio ini dengan 4 gol dan satu assist, di samping menciptakan 4 peluang jelas, serta menyelesaikan 16 dribel sukses, dengan rata-rata 4 per pertandingan.

Pengaruh Lamine tidak bergantung pada mencetak gol, tetapi ia mulai mengubah keunggulannya dalam dribel, menarik para bek, dan menciptakan ruang menjadi gol pula, menurut surat kabar "Sport" asal Catalonia.

Sang pengumpan Gordon

Barcelona memiliki kartu serangan tambahan yang berupa Anthony Gordon, yang memang tidak memuncaki daftar pencetak gol, tetapi menjadi salah satu pencipta peluang paling menonjol. Pemain Inggris itu telah memberikan 4 assist dalam 4 pertandingan, dan juga menyebabkan gol bunuh diri saat menghadapi Rayo.

Nilai angka-angkanya semakin bertambah saat dibandingkan dengan musim terakhirnya bersama Newcastle, ketika ia hanya memberikan 5 assist dalam 46 pertandingan.

Pedri juga mencetak gol saat menghadapi Valencia, sehingga meningkatkan koleksinya bersama Barcelona menjadi 29 gol, dan masuk daftar 100 pencetak gol terbaik dalam sejarah klub.

Kini 4 pemain skuad saat ini masuk dalam daftar tersebut: Raphinha di peringkat 33 dengan 81 gol, Lamine di peringkat 61 dengan 52 gol, Fermin di peringkat 88 dengan 36 gol, dan Pedri di peringkat 100 dengan 29 gol.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".