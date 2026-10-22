Sejumlah laporan media mengungkap detail tawaran yang diajukan klub Al Shabab kepada bintangnya, Humam Al Hammami, demi mempertahankan jasanya dari rayuan tetangga sekaligus rival tradisional, Al Hilal.

Sebelumnya, sejumlah laporan media telah mengungkap keinginan Al Hilal untuk merekrut Humam Al Hammami pada periode mendatang, setelah penampilan impresif yang ditunjukkannya bersama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Kanal "Thmanyah" selaku pemegang hak siar Liga Roshn menyebut bahwa klub Al Shabab menawarkan kepada para agen pemain Arab Saudi itu gaji besar yang melebihi 10 juta riyal per musim, demi memperpanjang kontrak.

Kanal tersebut menjelaskan bahwa tawaran ini diajukan sebelum turnamen Teluk berlangsung, dan belum disetujui oleh Al Hammami saat itu, serta belum tercapai kesepakatan apa pun hingga saat ini terkait hal tersebut.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Menurut kanal Arab Saudi tersebut, kontrak pemain berusia 22 tahun itu bersama Al Shabab berakhir pada Agustus mendatang, yang berarti ia hanya tinggal dua bulan dari memasuki periode bebas yang memungkinkannya menandatangani kontrak dengan klub mana pun secara gratis.

Al Hammami berhasil menampilkan performa impresif di Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", mencetak satu gol pada laga final melawan Uni Emirat Arab, bahkan ia meraih penghargaan pemain terbaik turnamen.

Sejak saat itu, nama winger terampil ini dikaitkan dengan kepindahan ke klub Al Hilal pada periode mendatang, disertai kabar adanya upaya terakhir dari Al Shabab untuk memperpanjang kontraknya dan mempertahankannya di skuad tim.

Perlu dicatat bahwa Al Hammami tampil bersama Al Shabab dalam 8 pertandingan sejak awal musim ini, mencetak satu gol tanpa menyumbang satu pun assist, namun ia absen bermain sejak berakhirnya turnamen Teluk akibat cedera.