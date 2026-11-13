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Achraf Hakimi terus menorehkan sejarah dengan kostum timnas Maroko, lewat kontribusi besarnya dalam kemenangan telak (5-1) atas Niger, Jumat malam di Stadion Mohammed V, Casablanca, dalam lanjutan matchday ketiga kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Hakimi mencetak dua gol ke gawang Niger pada menit ke-27 dan ke-45+3, serta memberikan satu assist untuk rekannya Youssef En-Nesyri pada menit ke-77.

Dengan demikian, Hakimi menjadi pemain pertama yang mencapai 20 assist bersama Maroko sepanjang abad ke-21, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah timnas Maroko.

Pencapaian baru ini datang di tengah penampilan gemilang yang ditunjukkan sang bek kanan, baik bersama timnas negaranya maupun Paris Saint-Germain, di mana ia terlibat dalam 9 gol selama 5 pertandingan terakhirnya di level klub dan timnas, dengan mencetak 5 gol dan menyumbang 4 assist, dalam rangkaian yang mencerminkan besarnya pengaruh ofensifnya meski bermain di posisi bek.

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Rangkaian bersejarah untuk Maroko

Dalam konteks yang sama, timnas Maroko terus memperkuat catatan impresifnya di kandang sendiri pada kualifikasi menuju turnamen-turnamen besar.

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Mereka meraih kemenangan ke-16 secara beruntun dalam pertandingan yang dimainkan di kandang sendiri, pada kualifikasi Piala Afrika dan Piala Dunia, menurut jaringan Prancis "stats foot", sehingga mencatatkan rangkaian kemenangan kandang terbaik mereka dalam jenis kompetisi ini.

Angka ini merupakan kelanjutan dari perkembangan besar yang dialami hasil-hasil timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir, setelah menempatkan diri sebagai kekuatan menonjol di level benua Afrika maupun dunia.

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Yassir Zabiri membuka keunggulan Maroko atas Niger pada menit keempat, menerjemahkan awal serangan yang kuat dari tuan rumah, dan memberi timnas Maroko keunggulan dini, menyusul assist dari rekannya Brahim Diaz.

Achraf Hakimi menambah gol kedua pada menit ke-27 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, memperkukuh keunggulan tim asuhan pelatih Mohamed Ouahbi.

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Namun timnas Niger tidak menyerah, dan Mohamed Abdul Rahman berhasil memperkecil ketertinggalan timnas negaranya pada menit ke-41, sehingga menit-menit terakhir babak pertama kian menegangkan.

Waktu tambahan menyaksikan peluang penting bagi Niger untuk menyamakan kedudukan, setelah Youssef Ali Omar gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-45, sebelum Hakimi menghukum tim tamu dengan mencetak gol ketiga untuk Maroko pada menit ketiga waktu tambahan, melalui tembakan jarak jauh dari tendangan bebas, sehingga tuan rumah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol berbanding satu.

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Pada babak kedua, Hakimi menyumbang assist untuk En-Nesyri pada menit ke-77, sebelum Ayoub Ouafkir menutup kemenangan 5 gol pada menit ke-90.

Timnas Maroko memuncaki klasemen Grup 1 kualifikasi dengan 9 poin, unggul 3 poin atas Gabon yang menempati peringkat kedua, sementara Niger berada di posisi ketiga dengan 3 poin, lalu Lesotho di dasar klasemen tanpa poin.