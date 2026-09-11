Michael Olise, bintang Bayern Munich, menjadi salah satu pemain paling menonjol pada matchday pertama Liga Champions Eropa, tampil gemilang saat timnya meraih kemenangan besar atas klub Norwegia, Bodo/Glimt (5-0), Kamis kemarin, di Stadion Allianz Arena, Munich.

Olise mencetak dua gol dan menyumbang satu assist untuk rekannya Harry Kane, pada awal perjalanan klub Bavaria itu di turnamen yang mereka incar gelarnya untuk pertama kali sejak 2020.

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Angka-angka sang winger Prancis tidak berhenti pada kontribusi golnya, karena tidak ada pemain mana pun, pada matchday pertama Liga Champions Eropa, yang berhasil memenangi lebih banyak duel dibandingkan Olise, yang memenangi 15 duel untuk keunggulannya.

Mantan pemain Crystal Palace itu juga memuncaki daftar pemain yang paling banyak menciptakan peluang (7), dan paling banyak mendapatkan pelanggaran dengan 5 pelanggaran, menurut jaringan statistik "Squawka".

Jamal Musiala membuka keunggulan Bayern pada menit ke-47, sebelum Harry Kane menambah gol kedua lewat sundulan kepala, menyambut umpan silang Olise dari sebuah tendangan bebas, pada menit ke-61, kemudian Alphonso Davies memperkokoh keunggulan tuan rumah pada menit ke-77, lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

Olise menutup lima gol Bayern dengan mencetak dua gol pada menit ke-83 dan 90+2, sehingga tim Jerman itu meraih kemenangan besar pada awal perjalanan Eropanya, dan menempati posisi kedua setelah matchday pertama dengan selisih gol di belakang Paris Saint-Germain, sang juara bertahan dalam dua edisi terakhir.

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