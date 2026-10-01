Perkembangan baru dan mengejutkan terjadi dalam kasus Negreira, setelah Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) kembali membuka berkas Barcelona menyusul langkah resmi dari Real Madrid, yang mengirimkan kepada badan Eropa tersebut sebuah berkas raksasa berisi sekitar 50 ribu halaman serta ribuan dokumen, bukti, dan kesaksian, dengan menuntut agar kasus ini ditangani beserta segala konsekuensi olahraga yang mungkin ditimbulkannya.

Menurut yang diberitakan surat kabar "AS", pembukaan berkas disipliner tersebut kini menjadi resmi, sementara dokumen-dokumen yang diajukan oleh klub ibu kota itu mulai diperiksa oleh inspektur yang ditugaskan menangani kasus ini.

Menurut "AS", Real Madrid menuntut agar Barcelona dicabut gelar-gelar yang diraihnya selama tahun-tahun ketika klub Catalan itu membayarkan sejumlah uang kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknik wasit di Spanyol.

Periode yang menjadi objek penyelidikan berkisar dari 2001 hingga 2018, yakni tahun-tahun yang menurut "AS" selama itu Barcelona membayarkan sekitar 8,4 juta euro kepada Negreira, sementara UEFA berupaya menjelaskan sifat pembayaran tersebut dan tujuannya, serta apakah hal itu memiliki pengaruh terhadap kompetisi.

Real Madrid sebelumnya telah mengumumkan secara resmi pada Juni lalu bahwa mereka mengajukan sebuah memorandum kepada badan disipliner UEFA terkait kasus Negreira, dan klub itu menyatakan bahwa memorandum tersebut memuat bukti-bukti yang mereka nilai memperkuat indikasi terkait pembayaran jangka panjang dari Barcelona kepada Negreira melalui berbagai struktur dan perusahaan.

UEFA mengumumkan hari ini bahwa mereka telah menerima dari Real Madrid "sejumlah besar" dokumen yang terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai Barcelona dalam kasus Negreira, serta menegaskan bahwa inspektur etika dan disiplin juga telah memperoleh dokumen-dokumen ini untuk dievaluasi dalam rangka peninjauan berkas yang terus berlangsung.

"AS" menjelaskan bahwa langkah baru ini berarti kasus tersebut beralih ke tahap pemeriksaan bukti secara terperinci, bersamaan dengan pengumpulan informasi langsung dari pihak-pihak terkait dan mendengarkan kesaksian mereka, selain memberikan Barcelona kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan tanggapannya atas berkas tersebut.





Presiden UEFA Aleksander Ceferin sebelumnya telah menggambarkan kasus ini, setelah mencuat ke publik pada 2023, sebagai salah satu kasus paling serius yang pernah ia saksikan dalam sepak bola, dengan penegasannya kala itu bahwa kasus tersebut telah kedaluwarsa dari sisi olahraga di dalam Spanyol, sementara tidak demikian halnya bagi UEFA.