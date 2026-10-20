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imago-sport-1084654406.jpgZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh

Dengan 4 remaja: Keberanian Flick di hadapan PSG cetak rekor tak terduga di Liga Champions

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
H. Flick
Prancis
Spanyol
Jerman

Susunan Pemain Mengejutkan untuk Barcelona

Barcelona mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions Eropa lewat laga melawan Paris Saint-Germain, setelah pelatih Hansi Flick mengandalkan susunan pemain yang berani menghadapi raksasa Prancis itu.

Barcelona menjadi tim pertama dalam sejarah kompetisi yang memulai pertandingan melawan juara bertahan dengan empat pemain remaja, menurut statistik jaringan "Opta".

Keempat pemain remaja tersebut adalah: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal, dan Xavi Espart.

Bernal masuk ke lini tengah Barca untuk menggantikan absennya Rodri, yang mengalami ketidaksiapan fisik.

Barcelona kehilangan dua pemain pada pertandingan hari ini, yaitu Eric Garcia dan Kounde.

Barcelona menghadapi pertandingan melawan Paris Saint-Germain dengan susunan pemain sebagai berikut:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini belakang: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Lini tengah: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Lini depan: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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