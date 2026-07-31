Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) menjatuhkan sanksi larangan transfer selama dua bursa transfer dengan hukuman percobaan serta denda sebesar 10 juta pound sterling kepada klub Chelsea, setelah terbukti melanggar aturan transfer.

FA menegaskan bahwa larangan transfer yang dijatuhkan kepada Chelsea akan berlaku selama dua bursa transfer, namun ditangguhkan karena berstatus hukuman percobaan.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Chelsea lolos dari sanksi pengurangan 6 poin dengan hukuman percobaan setelah melakukan banding secara rahasia, meskipun mereka tetap wajib membayar denda senilai beberapa juta.

Chelsea sebelumnya didakwa terkait 74 pelanggaran terhadap aturan FA pada September 2025, namun klub tersebut mengajukan banding.

Ke-74 dakwaan itu muncul akibat perilaku yang "berlangsung dari tahun 2009 hingga 2022", dan mencakup transfer Willian, Eden Hazard, serta Samuel Eto'o.

Manajemen klub yang sekarang memilih untuk melaporkan sendiri Chelsea kepada FA.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan FA pada hari Jumat ini disebutkan: "Sanksi finansial sebesar 10 juta pound sterling dan larangan pendaftaran selama dua bursa transfer dengan hukuman percobaan telah dijatuhkan kepada Chelsea atas pelanggaran terhadap regulasi agen sepakbola FA, regulasi bekerja sama dengan perantara, serta regulasi investasi pihak ketiga terhadap pemain."

Pernyataan itu menambahkan: "FA mendakwa klub Chelsea atas 74 pelanggaran terhadap aturan E1.2 FA setelah para pemilik saat ini melaporkan sendiri pelanggaran tersebut segera setelah membeli klub. FA terus menyelidiki pelanggaran individu yang timbul dari kasus ini."

Pernyataan itu melanjutkan: "Klub Chelsea mengakui 74 pelanggaran terhadap aturan E1.2 FA sebelum digelarnya sidang, dan komisi regulasi independen menjatuhkan sanksi pengurangan 6 poin, yang akan ditangguhkan hingga 30 Juni 2027, serta denda sebesar 10 juta pound sterling."

FA menjelaskan: "Klub mengajukan banding terhadap sanksi pengurangan poin dengan hukuman percobaan, dan badan banding independen menerima banding tersebut serta membatalkan sanksi itu setelah sidang lainnya. Sebagai gantinya, badan banding menjatuhkan larangan pendaftaran selama dua bursa transfer penuh dan berturut-turut dengan hukuman percobaan hingga 30 Juni 2027."

Pernyataan itu ditutup dengan: "Denda sebesar 10 juta pound sterling yang dijatuhkan oleh komisi regulasi tidak dapat dibanding, dan seluruh jumlah tersebut akan diinvestasikan pada sepakbola usia muda."