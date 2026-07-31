Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menjatuhkan hukuman larangan mendatangkan pemain selama dua periode transfer dengan masa percobaan serta denda sebesar 10 juta pound sterling kepada klub Chelsea, setelah terbukti melanggar aturan transfer.

FA menegaskan bahwa larangan transfer yang dijatuhkan kepada Chelsea akan berlaku selama dua periode transfer, namun ditangguhkan karena masa percobaan.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Chelsea lolos dari hukuman pengurangan 6 poin dengan masa percobaan setelah menempuh banding secara rahasia, meskipun mereka tetap wajib membayar denda senilai beberapa juta.

Chelsea sebelumnya dijatuhi tuduhan terkait 74 pelanggaran terhadap aturan FA pada September 2025, tetapi klub mengajukan banding.

Ke-74 tuduhan tersebut muncul akibat perilaku yang "berlangsung dari tahun 2009 hingga 2022", dan mencakup transfer Willian, Eden Hazard, serta Samuel Eto'o.

Manajemen klub saat ini memilih untuk melaporkan sendiri Chelsea kepada FA.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan FA, hari Jumat ini, disebutkan: "Denda sebesar 10 juta pound sterling dan larangan pendaftaran selama dua periode transfer dengan masa percobaan telah dijatuhkan kepada Chelsea atas pelanggaran regulasi agen sepak bola FA, regulasi bekerja sama dengan perantara, serta regulasi investasi pihak ketiga terhadap pemain."

Pernyataan itu menambahkan: "FA menjatuhkan kepada klub Chelsea tuduhan melakukan 74 pelanggaran terhadap aturan E1.2 milik FA setelah para pemilik saat ini melaporkan sendiri pelanggaran tersebut segera setelah membeli klub. FA terus menyelidiki pelanggaran individu yang timbul dari kasus ini."

Pernyataan itu melanjutkan: "Klub Chelsea mengakui 74 pelanggaran terhadap aturan E1.2 FA sebelum sidang digelar, dan komite regulasi independen menjatuhkan hukuman pengurangan 6 poin, yang akan ditangguhkan hingga 30 Juni 2027, serta denda sebesar 10 juta pound sterling."

FA menjelaskan: "Klub mengajukan banding atas hukuman pengurangan poin dengan masa percobaan tersebut, dan badan banding independen menerima banding itu serta membatalkan hukuman tersebut setelah sidang lain. Sebagai gantinya, badan banding menjatuhkan larangan pendaftaran selama dua periode transfer penuh dan berturut-turut dengan masa percobaan hingga 30 Juni 2027."

Pernyataan itu ditutup: "Denda senilai 10 juta pound sterling yang dijatuhkan oleh komite regulasi tidak dapat dibanding, dan seluruh jumlah tersebut akan diinvestasikan untuk sepak bola usia muda."