Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" menjatuhkan sanksi finansial kepada Feyenoord akibat perilaku para pendukungnya selama pertandingan melawan Barcelona di Camp Nou, yang diwarnai insiden terkait perilaku rasis, pelemparan benda, dan nyanyian tidak pantas, di samping kerusakan yang ditimbulkan pada tribun tim tamu.

Berdasarkan keputusan UEFA, sanksi yang dijatuhkan kepada klub Belanda tersebut mencapai total 74.375 euro, termasuk denda sebesar 25 ribu euro akibat perilaku rasis dan/atau diskriminatif para pendukungnya.

UEFA juga memutuskan untuk mengurangi jatah tiket pendukung Feyenoord pada pertandingan tandang berikutnya sebesar 25%, sehingga turun dari 5% menjadi 3,75% dari kapasitas stadion tim tuan rumah, dengan penangguhan pelaksanaan sanksi selama dua tahun masa percobaan, terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Sanksi tersebut juga mencakup denda sebesar 26.375 euro akibat pelemparan benda, dan 10 ribu euro akibat menyiarkan pesan tidak pantas selama sebuah acara olahraga, sementara denda tambahan senilai 13 ribu euro dijatuhkan atas aksi vandalisme yang terjadi di Stadion Camp Nou.

Sanksi tidak berhenti pada denda finansial, karena UEFA mewajibkan Feyenoord untuk berkomunikasi dengan Barcelona dalam waktu 30 hari guna menyelesaikan biaya kerusakan yang ditimbulkan para pendukungnya di tribun tim tamu.

Sanksi ini merupakan bagian dari paket keputusan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Eropa terkait insiden yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan pekan pertama kompetisi antarklubnya.