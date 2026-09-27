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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Denda dan kompensasi untuk Barcelona: Malam di Camp Nou membuat Feyenoord menanggung tagihan berat

Barcelona U19 vs Feyenoord U19
Barcelona U19
Feyenoord U19
UEFA Youth League
Spanyol
Belanda

Apa yang terjadi?

Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" menjatuhkan sanksi finansial kepada Feyenoord akibat perilaku para pendukungnya selama pertandingan melawan Barcelona di Camp Nou, yang diwarnai insiden terkait perilaku rasis, pelemparan benda, dan nyanyian tidak pantas, di samping kerusakan yang ditimbulkan pada tribun tim tamu.

Berdasarkan keputusan UEFA, sanksi yang dijatuhkan kepada klub Belanda tersebut mencapai total 74.375 euro, termasuk denda sebesar 25 ribu euro akibat perilaku rasis dan/atau diskriminatif para pendukungnya.

UEFA juga memutuskan untuk mengurangi jatah tiket pendukung Feyenoord pada pertandingan tandang berikutnya sebesar 25%, sehingga turun dari 5% menjadi 3,75% dari kapasitas stadion tim tuan rumah, dengan penangguhan pelaksanaan sanksi selama dua tahun masa percobaan, terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

Sanksi tersebut juga mencakup denda sebesar 26.375 euro akibat pelemparan benda, dan 10 ribu euro akibat menyiarkan pesan tidak pantas selama sebuah acara olahraga, sementara denda tambahan senilai 13 ribu euro dijatuhkan atas aksi vandalisme yang terjadi di Stadion Camp Nou.

Sanksi tidak berhenti pada denda finansial, karena UEFA mewajibkan Feyenoord untuk berkomunikasi dengan Barcelona dalam waktu 30 hari guna menyelesaikan biaya kerusakan yang ditimbulkan para pendukungnya di tribun tim tamu.

UEFA Youth League
Galatasaray U19 crest
Galatasaray U19
GLT
Barcelona U19 crest
Barcelona U19
BAU
UEFA Youth League
Feyenoord U19 crest
Feyenoord U19
FEY
Como U19 crest
Como U19
COM

Sanksi ini merupakan bagian dari paket keputusan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Eropa terkait insiden yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan pekan pertama kompetisi antarklubnya.

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