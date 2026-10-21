Seperti dilaporkan Sport Bild , klub asal Swabia itu ke depannya melarang para pemainnya membawa kendaraan pribadi ke kompleks klub. Mobil-mobil mewah seperti Ferrari merah, Rolls-Royce Cullinan hitam, atau McLaren ungu harus diganti dengan mobil dinas merek Mercedes dan Porsche, tanpa pengecualian.

Menurut laporan tersebut, para pemain telah diminta secara tertulis pada Oktober untuk mematuhi aturan itu. Jika tidak, mereka terancam denda besar. Di satu sisi, kedua produsen mobil tersebut, yang masing-masing memiliki sedikit lebih dari sepuluh persen saham, disebut menuntut eksposur lebih besar. Di sisi lain, jajaran pimpinan olahraga yang terdiri dari direktur pelaksana Alexander Wehrle, anggota dewan bidang olahraga Fabian Wohlgemuth, dan direktur olahraga Christian Gentner ingin mengarahkan fokus pada kesuksesan di lapangan.

Namun, saat ini VfB justru mengalami kesulitan besar di Bundesliga. Setelah enam pertandingan, mereka baru mengumpulkan enam poin, lebih sedikit daripada di Liga Champions. Seusai hasil imbang 1-1 melawan Atletico Madrid, Stuttgart sudah mengoleksi tujuh poin di kompetisi tersebut. Karena sekali lagi kurang tajam di depan gawang lawan, bahkan ketika unggul jumlah pemain, Deniz Undav dan rekan-rekannya kemudian menyayangkan kegagalan meraih tiga poin.

Sebastian Hoeneß juga memperketat aturan: Apa yang kini dilakukan pelatih VfB Stuttgart secara berbeda?

Sementara itu, pelatih Sebastian Hoeneß juga disebut memperketat latihan. Menurut Sport Bild, sesi latihan kini lebih lama dan jauh lebih intens. Selain berlari secara diagonal melintasi seluruh lapangan tanpa bola, para pemain saat ini juga menjalani banyak latihan duel karena pelatih VfB itu tidak puas dengan persentase keberhasilan mereka dalam duel.

Pertandingan berikutnya VFB Bundesliga 14.30 BMG

Hoeneß juga mengubah cara berkomunikasi dengan tim. Menurut laporan tersebut, kesalahan individu kini disebutkan di hadapan seluruh tim, bukan lagi dalam percakapan empat mata seperti sebelumnya. Langkah lain yang menjadi peringatan jelas bagi tim: tidak ada lagi pemain yang dijamin mendapat tempat di tim inti.

Evaluasi awal juga disebut telah dilakukan dalam rapat rutin dewan pengawas pada Senin. Pada prinsipnya, semua pihak sepakat bahwa dua pekan setelah jeda internasional merupakan langkah ke arah yang tepat. Para petinggi VfB yakin hasil positif juga akan kembali diraih dalam pertandingan liga. Belakangan ini, tim asuhan Hoeneß terutama gagal memaksimalkan banyak peluang yang mereka ciptakan. Begitu pula saat menelan kekalahan pahit 0-1 dari HSV akhir pekan lalu.