Demiral kirim pesan menyentuh untuk Arab Saudi: Kerajaan adalah rumah kedua saya

Bek Al Ahli Saudi asal Turki, Merih Demiral, menyampaikan pesan kemanusiaan yang menyentuh sebagai bentuk solidaritas dengan Kerajaan Arab Saudi, menyusul serangan yang menyasar warga sipil di negara tersebut. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi melampaui batas-batas dunia olahraga, dan bahwa rasa empati terhadap para korban serta dukungan kepada keluarga mereka adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

Pernyataan bek Al Ahli itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab. Ia sengaja membahas peristiwa tersebut sebelum menyinggung aspek-aspek teknis pertandingan, mengungkapkan kesedihannya atas apa yang dialami para korban, serta mendoakan kesembuhan cepat bagi mereka yang terluka dan rahmat bagi mereka yang kehilangan nyawa dalam serangan itu.

Demiral: Hati dan doa saya bersama para korban dan keluarga mereka

Demiral berkata: "Pertama-tama, saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi di Kerajaan Arab Saudi. Benar bahwa kami bekerja di bidang sepak bola, tetapi ada hal-hal kemanusiaan yang tidak bisa kami diamkan."

Bek asal Turki itu menambahkan: "Saya mendoakan kesembuhan cepat bagi semua korban yang terluka dalam serangan teroris ini, dan saya memohon kepada Allah agar merahmati mereka yang kehilangan nyawa, serta memberikan kesabaran dan kekuatan kepada keluarga mereka. Hati dan doa saya bersama para korban dan keluarga mereka. Saya menyebut serangan ini sebagai serangan teroris karena menyasar warga sipil tak berdosa yang tidak bersalah apa pun, tanpa alasan sama sekali."

Pertandingan berikutnya ALW AFC Champions League Elite 12.00 AHL

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Pemain Al Ahli itu menegaskan bahwa menyasar warga sipil merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, serta menekankan bahwa empati terhadap para korban luka dan keluarga korban harus diutamakan di atas pertimbangan apa pun, bahkan di tengah kesibukan para pemain dengan kompetisi dan agenda sepak bola mereka.

"Kerajaan ini rumah kedua saya": pesan kesetiaan dari bek Al Ahli

Demiral menyatakan keyakinannya bahwa Arab Saudi mampu melewati cobaan ini, sembari mengungkapkan ikatan yang ia rasakan dengan Kerajaan tersebut, yang ia anggap sebagai tanah air kedua setelah tinggal di sana dan merasakan rasa aman, nyaman, serta kebahagiaan.

Ia berkata di akhir pernyataannya: "Kerajaan Arab Saudi adalah negara yang kuat, dan saya yakin negara ini akan melewati cobaan ini. Ini adalah rumah kedua saya, negara tempat kami selalu merasa aman, nyaman, dan bahagia. Kerajaan ini akan selalu berharga di hati saya, dan saya berharap keamanan serta perdamaian senantiasa menyertai negara dan rakyatnya."

Kata-kata Demiral mencerminkan solidaritasnya dengan Kerajaan Arab Saudi dalam situasi ini. Ia memilih untuk membuka pernyataannya sebelum laga melawan Al Wasl dengan pesan kemanusiaan yang menegaskan keberpihakannya kepada para korban dan keluarga mereka, sembari menyampaikan harapan agar negara itu kembali memperoleh keamanan dan perdamaiannya, dan agar para korban luka dapat melewati dampak dari peristiwa yang terjadi.