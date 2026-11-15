“Demi, selalu di hati kami”: Pesan menyentuh Nacho Gil saat Tenerife memberi penghormatan kepada Jesus de Miguel dalam kemenangan atas Ceuta

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Tenerife kembali bertanding untuk pertama kalinya sejak meninggalnya Jesus de Miguel dan meraih kemenangan kandang 2-0 yang emosional atas Ceuta pada Minggu. Nacho Gil merayakan gol pembukanya dengan mengangkat jersey mendiang penyerang itu dan memperlihatkan pesan yang menyentuh hati. Para pemain, staf, dan suporter memberikan penghormatan kepada pemain bernomor punggung 9 tersebut sebelum dan selama pertandingan yang mengakhiri rentetan enam laga tanpa kemenangan.

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Tenerife raih kemenangan pertama sejak kematian De Miguel

Tenerife kembali bertanding pada Minggu untuk pertama kalinya sejak kematian De Miguel. Mereka mengalahkan Ceuta 2-0 dalam laga yang diwarnai penghormatan emosional di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. Penyerang berusia 30 tahun itu meninggal di rumah sakit pada 3 November, sehari setelah bertabrakan dengan kiper Andorra Jesus Owono dalam pertandingan Segunda Division di stadion yang sama.

Menurut Reuters, tepuk tangan panjang sambil berdiri mengawali dan mengakhiri hening cipta selama satu menit sebelum sepak mula. Pada menit kesembilan, pertandingan dihentikan untuk memberi kesempatan kepada penonton kembali bertepuk tangan saat video De Miguel ditayangkan di seluruh stadion.

Mural di Gerbang 9 diresmikan sebelum pertandingan

Sebelum pertandingan, sebuah mural diresmikan di Gerbang 9 sebagai penghormatan kepada nomor punggung 9 De Miguel. Para pemain Ceuta meletakkan bunga di depannya, seperti dilaporkan The Athletic. Pemain kedua tim dan perangkat pertandingan memasuki lapangan dengan mengenakan kaus penghormatan bertuliskan nama dan nomor punggungnya, serta kata-kata “Selamanya dalam ingatan kami”.

Lagu kebesaran klub tidak diputar. Sebagai gantinya, para suporter menyambut kedua tim dengan tepuk tangan. Kapten Enric Gallego membawa bunga ke lapangan dan meletakkan kaus De Miguel di atas rumput, sementara para suporter membentangkan spanduk bertuliskan “Jesus De Miguel, 9, selamanya biru dan putih”.

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Gil dan Viereck akhiri rentetan laga tanpa kemenangan Tenerife

Gil membuka keunggulan pada menit ke-40 dan merayakannya dengan mengangkat kaus De Miguel ke arah penonton. Penyerang itu kemudian memperlihatkan tulisan di balik kausnya yang berbunyi: “Demi (julukan De Miguel), selalu di hati kami.”

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Neal Viereck mencetak gol kedua saat pertandingan menyisakan empat menit, memastikan kemenangan sekaligus mengakhiri rentetan enam laga tanpa kemenangan. Ini merupakan kemenangan keempat Tenerife di liga musim ini, yang menempatkan mereka di peringkat ke-14 klasemen Segunda, sementara Ceuta tetap berada di dasar klasemen.

Keluarga De Miguel akan menghadiri laga Spanyol melawan Inggris

De Miguel akan kembali mendapat penghormatan pada Minggu, ketika keluarganya diperkirakan menghadiri pertandingan Nations League antara Spanyol dan Inggris di Metropolitano.

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Tenerife, yang pertandingannya melawan Granada akhir pekan lalu ditunda, juga berkomitmen memberikan dukungan finansial kepada putri De Miguel yang berusia satu tahun hingga ia berusia 18 tahun.