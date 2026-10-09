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Demi sahabatnya: Akankah Ronaldo menjadi penyebab pemecatan pelatih Al Nassr?

Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
C. Ronaldo
A. Postecoglou
R. Martinez
Arab Saudi
Portugal
Australia
Spanyol

Bintang Portugal itu bisa mengubah kenyataan

Laporan media mengungkap kejutan yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan, terkait kemungkinan hengkangnya pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, pelatih Al Nassr Arab Saudi, karena pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo.

Postecoglou mengambil alih tugas pada awal musim ini, tetapi ia tidak menampilkan level yang diharapkan darinya, di mana ia tersandung dalam dua pertandingan di Liga Roshn, dengan hasil imbang di satu pertandingan dan kalah di pertandingan lainnya, sebelum takluk 0-4 dari Al Ain Uni Emirat Arab di Liga Champions Elite Asia.

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Menurut yang disebutkan program "Nadeena" Arab Saudi, periode mendatang akan menjadi sensitif di dalam Al Nassr, dan Postecoglou mungkin dipecat demi menunjuk pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan pelatih Portugal yang memiliki hubungan kuat dengan Ronaldo.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa langkah ini bisa terjadi jika hasil-hasil Al Nassr terus menurun, di mana Ronaldo berupaya memberikan segala kemampuannya pada periode mendatang demi mengakhiri musim dengan cara terbaik yang mungkin.

Perlu dicatat bahwa "Sang Don" sedang menjalani periode sulit setelah krisis terakhirnya dengan Jorge Jesus, pelatih Portugal yang hubungannya dengannya mencapai jalan buntu, sebelum top skorer sepanjang masa dalam sejarah sepak bola itu memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan.

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