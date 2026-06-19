Demi Ronaldo... Portugal mengandalkan "resep kemenangan" saat menghadapi Uzbekistan

Pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Portugal, memutuskan untuk menerapkan "formula kemenangan" demi meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026 melawan Uzbekistan.

Timnas Portugal terpaksa puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, Rabu lalu, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia, dalam laga yang menampilkan kelemahan serangan yang jelas dari "Brasil Eropa".

Surat kabar Portugal “Record” melaporkan bahwa Martinez memutuskan untuk menurunkan João Félix, bintang Al-Nasr, dalam susunan pemain inti melawan Uzbekistan, guna mengatasi kelemahan lini serang tersebut.

Timnas Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada Selasa mendatang, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Spanyol itu berpendapat kehadiran João Félix di lini depan akan menghidupkan kembali serangan yang dipimpin Ronaldo, setelah timnas Portugal mencatatkan jumlah tembakan ke gawang terendah dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia saat melawan Kongo (7).

Duet Ronaldo dan João Félix menjadi yang paling menonjol pada musim lalu di Liga Roshen Saudi, di mana mereka membawa Al-Nassr meraih gelar juara Liga Roshen setelah absen selama 7 tahun.

Berkat duet tersebut, Ronaldo mencetak 28 gol di musim lalu Liga Roshen, sementara João Félix mencetak 20 gol dan menciptakan 13 assist lainnya, sehingga ia meraih penghargaan Pemain Terbaik di kompetisi tersebut.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo mendapat kritik luas setelah pertandingan pertama timnas Portugal di Piala Dunia, bahkan ada yang meminta pelatih asal Spanyol itu untuk menempatkannya di bangku cadangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.