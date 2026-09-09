Klub Al Nassr mengutip pesan suporter tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al Hilal, kepada Pangeran Al Waleed bin Talal, pemilik "sang pemimpin", demi dua bintangnya; pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain Arab Saudi Abdullah Al Hamdan.

Al Nassr mengalahkan Abha dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Rabu ini, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan keenam Liga Roshn.

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Setelah pertandingan berakhir, klub Al Nassr, melalui akun resminya di situs "X", membagikan foto Ronaldo dan Al Hamdan, pencetak gol kemenangan, dengan memberi keterangan berupa kalimat: "Tak pernah absen dan tak pernah tiada".

Kalimat inilah yang digunakan oleh suporter Al Hilal untuk menyambut pemilik klub, Pangeran Al Waleed bin Talal, saat kehadirannya di Stadion Kingdom Arena, kemarin lusa hari Senin, untuk menyaksikan pertandingan Neom, pada pekan keenam Liga Roshn, yang berakhir dengan kekalahan 0-2.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr, dengan kemenangannya atas Abha, kini berada di peringkat kedua klasemen Liga Arab Saudi, hanya terpaut selisih gol di belakang Al Hilal sang pemuncak klasemen, di mana keduanya sama-sama mengoleksi 15 poin, dari 5 kemenangan dan satu kali kekalahan.