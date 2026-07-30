Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, telah menentukan prioritas utamanya di bursa transfer musim panas saat ini, di mana ia berupaya mendatangkan seorang bek tengah tambahan dan seorang gelandang.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Mourinho, pada saat yang sama, tidak menutup kemungkinan untuk merekrut seorang penyerang murni di posisi "9", tipe seperti Joselu, agar menjadi semacam "rencana cadangan (B)" ketika laga menjadi rumit, meski posisi ini tidak menjadi prioritas untuk saat ini.

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Ide Mourinho adalah memberikan calon penyerang baru itu peran yang dijalankan Joselu bersama Real Madrid pada musim 2023-2024, ketika ia mencetak 18 gol dan membuat 3 assist, meski sebagian besar waktunya berstatus pemain cadangan.

Penampilan paling menonjol Joselu terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions Eropa melawan Bayern Munich, ketika ia mencetak dua gol dalam waktu 9 menit, sehingga membawa Real Madrid ke final dan berkontribusi pada gelar kelima belas dalam sejarah klub di kompetisi tersebut.

Kemungkinan merekrut seorang penyerang cadangan tidak bertentangan dengan rencana Mourinho terhadap Endrick, yang juga akan menjadi andalan sang pelatih pada musim depan, terutama karena ia mampu bermain di posisi penyerang maupun sayap kanan.

Prioritas Mourinho untuk saat ini tetaplah mendatangkan seorang bek tengah tambahan dan seorang gelandang yang memiliki kemampuan untuk melebar dan membangun serangan, sementara perekrutan seorang penyerang murni tetap menjadi opsi yang terbuka untuk menyediakan solusi tambahan dan rencana cadangan sepanjang musim.