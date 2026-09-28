Demi Prancis: Zidane menolak tawaran bersejarah untuk melatih timnas Eropa lainnya

Sebuah laporan media mengungkap pada hari Senin ini adanya sebuah tim nasional Eropa yang berupaya merekrut Zinedine Zidane, sebelum ia menangani Prancis.

Pada Juli lalu, Federasi Sepak Bola Prancis memastikan penunjukan mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, sebagai pelatih timnas "Les Bleus".

Didier Deschamps, pelatih dengan masa jabatan terlama bersama timnas Prancis, mengakhiri periode selama 14 tahun dalam memimpin tim tersebut setelah kekalahan di semifinal Piala Dunia 2026 dari Spanyol.

Zidane, yang meraih Piala Dunia bersama Prancis pada tahun 1998, tidak pernah menjabat posisi kepelatihan apa pun sejak kepergiannya dari Real Madrid untuk kedua kalinya pada tahun 2021, sebelum akhirnya mewujudkan mimpinya melatih Les Bleus.

Situs "Foot Mercato" pada hari Senin ini menyebutkan bahwa Zinedine Zidane bisa saja menjadi pelatih Prancis pertama untuk timnas Belgia.

Setelah kepergian Domenico Tedesco pada Januari 2025, Vincent Mannaert, yang saat itu menjabat sebagai direktur olahraga Federasi Sepak Bola Belgia, menjadikan sang juara Piala Dunia 1998 sebagai prioritas utamanya untuk menangani Belgia.

Namun, meskipun menerima tawaran, Zidane dengan cepat menegaskan bahwa hanya satu posisi yang menarik minatnya: melatih timnas Prancis, posisi yang pada akhirnya ia dapatkan beberapa bulan kemudian.

Berdasarkan hal itu, pilihan pun jatuh pada Rudi Garcia untuk melatih timnas Belgia di Piala Dunia 2026.

Namun, ketertarikan Mannaert terhadap Zidane sudah berlangsung sejak sepuluh tahun lalu, ketika ia mendapat kesempatan untuk menyaksikannya selama sebuah kamp pelatihan di klub Club Brugge pada Februari 2015.

Pada saat itu, pria Prancis yang ketika itu menjadi pelatih tim cadangan Real Madrid tersebut telah menangani latihan tim Club Brugge U-19 yang dipimpin oleh Rik De Mil, dan memukau semua orang dengan sentuhan manusiawinya.

Mannaert mengenang bahwa ia secara khusus terkesan dengan kerendahan hati Zidane, perhatiannya terhadap staf kepelatihan, serta kemampuannya untuk dengan cepat menenangkan para pemain muda.

Ia berkata: "Jelas terlihat bahwa ia sangat menghormati kerja Michel Preud'homme, dan bahwa ia begitu antusias untuk belajar."

Pengalaman ini meyakinkan eksekutif Belgia tersebut bahwa Zidane memiliki semua modal untuk menjadi pelatih hebat bagi tim nasional di masa depan.