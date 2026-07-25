Demi Piala Asia, Saif Darwish di Ambang Kembali ke Liga Yordania

Saif Darwish, pemain klub Polandia Stal Mielec, semakin dekat untuk kembali ke Liga Yordania melalui pintu Al-Hussein Irbid, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Darwish, yang meraih gelar juara Liga Yordania bersama Al-Hussein Irbid dua musim lalu, dianggap sebagai salah satu bakat terpenting dalam sepak bola Yordania pada periode ini.

Darwish menjadi pemain Yordania pertama yang berkarier profesional di Polandia, di mana pemain berusia 23 tahun itu pindah ke klub Polandia Stal Mielec musim panas lalu dengan status transfer bebas, namun musim ini ia dipinjamkan ke Stal Rzeszow yang juga bermain di Liga Divisi Satu Polandia.

Kooora mengetahui bahwa Darwish menerima tawaran dari sejumlah klub Polandia, ditambah dua tawaran dari Yordania yakni Al-Hussein Irbid dan Al-Faisaly, namun sang pemain lebih memilih untuk kembali ke klub lamanya.

Darwish diperkirakan akan menandatangani kontrak kepindahannya ke Al-Hussein Irbid dalam beberapa jam ke depan, setelah tercapai kesepakatan mengenai bentuk akhir kontrak.

Sang pemain ingin kembali ke liga lokal dengan tujuan menarik perhatian pelatih baru timnas Yordania, Badou Zaki, demi bisa tampil di putaran final Piala Asia 2027.

Tadeu Martins, agen Darwish, mengatakan dalam pernyataannya kepada Kooora, "Musim pertama Saif di Eropa sangat istimewa. Ia adalah pemain yang memiliki energi unik di dalam lapangan, dan saya yakin ia akan segera menjadi salah satu pemain terbaik di kawasan Timur Tengah."

Ia menambahkan, "Pemilik klub Stal Mielec telah mencapai kesepakatan dengan salah satu klub Divisi Satu di Polandia, namun setelah ia menghadapi sejumlah masalah dan meninggalkan jabatannya, transfer tersebut tidak lagi mungkin diselesaikan."

Ia melanjutkan, "Kami juga memiliki tawaran-tawaran lain yang diajukan, sehingga kami harus menilai dengan cermat pilihan terbaik untuk Saif, terutama pada tahun menjelang turnamen Piala Asia."

Martins menjelaskan bahwa kembali ke Yordania bisa jadi bermanfaat bagi sang pemain, karena akan memberinya kesempatan bermain bersama para pemain yang berpotensi masuk timnas Yordania, dan tetap dekat dengan suasana timnas.

Ia menuturkan, "Saya duduk bersama Saif dan kami mendiskusikan apa yang akan menjadi yang terbaik bagi masa depannya. Tentu saja, sebagai agennya, saya sangat peduli dengan karirnya, dan ia menganggap saya seperti kakak laki-lakinya sendiri. Namun keputusan akhir selalu ada di tangannya."

Martins menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Kami menerima tawaran dari sebuah klub pesaing Yordania, hal yang bisa saja melukai perasaan para pendukung Al-Hussein Irbid, namun Darwish menolak untuk mengambil keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada mereka."