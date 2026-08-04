Bintang Serbia, Novak Djokovic, terus melontarkan gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan olahraga tenis dan membuatnya lebih menarik, terutama bagi penonton muda, dengan mengusulkan perubahan mendasar pada sistem pertandingan.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar MarcaDjokovic menyerukan perubahan pada sistem penghitungan poin, sehingga satu set dimainkan hingga 4 game alih-alih 6, dengan menghapuskan sistem keunggulan poin (Deuce/Advantage), di samping membatasi durasi pertandingan agar tidak melebihi dua jam.

Djokovic mengatakan: "Kita harus mengubah sistem penghitungan poin. Set seharusnya tidak lagi dimainkan hingga enam game, melainkan hingga empat. Saya juga akan menghapus advantage. Dan jika pertandingan turnamen besar tetap menggunakan sistem best of five, maka pertandingan itu hanya akan berlangsung sekitar dua jam. Itu akan lebih baik bagi semua orang."

Djokovic dikenal telah menjalani beberapa pertandingan terlama dalam sejarah olahraga ini, yang terakhir menghadapi petenis Kanada, Felix Auger-Aliassime, di Wimbledon lalu, ketika ia menang dengan skor 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4) setelah pertandingan yang berlangsung 5 jam 15 menit.

Pertandingan tersebut merupakan laga terlama dalam sejarah babak perempat final Wimbledon, dan terlama kelima dalam sejarah turnamen tersebut.

Ini bukan usulan pertama yang diajukan Djokovic untuk mengembangkan olahraga ini, karena beberapa pekan lalu ia sudah berbicara tentang perlunya melakukan perubahan untuk menarik generasi baru.

Saat itu ia mengatakan: "Bagaimana kita menarik generasi baru? Mungkin mereka menonton empat turnamen besar, tetapi tidak lebih dari itu. Mereka tidak akan duduk selama empat atau lima jam sehari untuk menyaksikan pertandingan tenis. Kemampuan konsentrasi mereka berbeda, dan kita harus memahami bagaimana pasar bekerja saat ini."

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