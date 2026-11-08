Demi mewujudkan keinginan Flick, Barcelona pantau seorang bek dari Premier League

Barcelona terus melakukan pergerakan untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer musim dingin mendatang, seiring keinginan pelatih Hansi Flick untuk mendatangkan bek tengah baru, yang ditegaskannya dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Alaves.

Sebelumnya, surat kabar "Mundo Deportivo" telah mengungkap daftar yang memuat sejumlah nama kandidat untuk bergabung dengan klub Catalan tersebut, di antaranya Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni, Lisandro Martinez, dan Nathan, sebelum laporan-laporan Inggris menyebutkan masuknya Levi Colwill, bek Chelsea berusia 23 tahun, ke dalam daftar incaran Barca.

Menurut laporan-laporan media Inggris yang dikutip oleh surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona memantau situasi bek Inggris itu sebagai langkah awal untuk kemungkinan mendatangkannya, setelah ia berhasil memantapkan diri dalam rencana pelatih Enzo Maresca, di mana ia menjadi salah satu elemen utama dalam skuad klub London tersebut pada musim ini.

Meski Chelsea berminat memperpanjang kontrak Colwill, yang berlaku hingga tahun 2029, minat dari klub-klub sebesar Barcelona dan Liverpool bisa mendorong sang pemain untuk menunda keputusan mengenai masa depannya saat ini, terlebih klub London itu baru akan bersedia mendengarkan tawaran jika nilainya mencapai sekitar 80 juta euro, menurut sumber yang sama.

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Colwill memiliki keunggulan berupa kemampuan bermain di posisi bek tengah sebelah kiri, di samping kemahirannya dalam membangun serangan dan mendistribusikan bola, serta kekuatan fisik yang membantunya unggul dalam duel, dengan tinggi badan sekitar 190 sentimeter.

Musim panas 2023 menjadi awal kemunculan Colwill bersama tim utama Chelsea, dan sejak saat itu ia telah menjalani 90 pertandingan dengan seragam klub London tersebut, hingga menjadi salah satu elemen penting dalam tim, yang membuat kepergiannya menjadi tugas yang sulit, terlebih dengan keengganan Enzo Maresca melepas jasanya, di mana sang pelatih memuji kemampuannya dengan berkata: "Berkat ketenangan dan kehadirannya yang kuat, serta karena ia pemain yang komplet dan dominan, ia akan menjadi pemain inti bagi kami".