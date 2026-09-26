Federasi Sepak Bola Bahrain mengeluarkan pernyataan baru untuk menanggapi penolakan protes mereka terkait keikutsertaan pemain Qatar, Assim Madibo.

Madibo tampil dalam pertandingan Qatar melawan Bahrain, pada laga pertama fase grup Piala Teluk, yang berakhir dengan kemenangan Qatar dua gol tanpa balas.

Bahrain mengajukan protes kepada Federasi Sepak Bola Teluk terkait keikutsertaan Madibo, yang dijatuhi sanksi larangan bermain 5 pertandingan oleh FIFA, setelah tekel keras terhadap pemain Kanada Ismael Kone, pada Piala Dunia 2026.

Akun Abu Dhabi Sports Channels di situs X menyebutkan bahwa komite disiplin Federasi Sepak Bola Teluk menolak protes Bahrain, karena tidak diajukan dalam batas waktu hukum yang ditetapkan selama dua jam sejak peluit akhir pertandingan, sesuai Pasal (19/1) dari peraturan disiplin.

Federasi Sepak Bola Bahrain menyatakan, melalui akunnya di situs X, bahwa mereka meminta Sekretariat Jenderal Federasi Sepak Bola Teluk untuk melakukan rujukan mandiri atas kasus keikutsertaan Assim Madibo.

Federasi melanjutkan, "Ayat 7 dari Pasal 19 peraturan disiplin dan banding Federasi Sepak Bola Teluk menetapkan kewenangan Sekretariat Jenderal untuk melakukan rujukan mandiri atas pelanggaran yang tidak diperhatikan oleh para pejabat pertandingan."

Federasi menambahkan, "Sementara Ayat 8 menegaskan bahwa tidak dilakukannya rujukan dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak mengharuskan pembatalan. Hal ini menegaskan bahwa peraturan tidak menjadikan penindakan pelanggaran hanya bergantung pada pengajuan protes, melainkan memberikan Sekretariat Jenderal wewenang independen untuk merujuknya kapan pun terungkap oleh mereka."

Federasi Sepak Bola Bahrain menegaskan, "Dan dengan apa yang mengemuka seputar legalitas keikutsertaan Madibo, yang telah diketahui oleh Sekretariat Jenderal Federasi Sepak Bola Teluk setelah pengajuan protes, serta mengingat bahwa Ayat 4 dari Pasal 55 menganggap penurunan pemain yang tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang mengharuskan timnya dinyatakan kalah 0-3, jelas bahwa wewenang Sekretariat Jenderal dalam melakukan rujukan bertujuan untuk menangani persoalan mendasar yang berpengaruh pada keabsahan pertandingan dan tidak membiarkannya bergantung pada inisiatif lawan."

Pernyataan itu menyebutkan, "Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Bahrain memohon kepada Sekretariat Jenderal Federasi Sepak Bola Teluk untuk menjalankan kewenangannya sesuai Pasal (7/19) dan merujuk peristiwa tersebut ke komite disiplin guna memastikan sejauh mana legalitas keikutsertaan pemain secara substantif, tanpa terhalang oleh penolakan protes sebelumnya dari sisi formalitas, disertai pemberitahuan kepada federasi mengenai hasil dan keputusan yang muncul dari tindakan yang diambil."







