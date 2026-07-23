Al Hilal Arab Saudi kembali menerima pukulan di bursa transfer musim panas, setelah penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, memutuskan sikap final soal masa depannya, sekaligus mengakhiri polemik seputar kemungkinan kepindahannya ke Roshn Saudi Pro League.

Al Hilal sebelumnya sempat melakukan negosiasi lisan dengan pemain dan agennya selama periode belakangan, dalam upaya memanfaatkan negosiasi yang berlangsung antara Kane dan manajemen Bayern Munich terkait perpanjangan kontraknya, dengan harapan bisa membujuknya menjalani petualangan baru bersama "Sang Pemimpin".





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Menurut jurnalis Inggris (Ben Jacobs), Harry Kane telah mengambil keputusan final untuk bertahan di skuad Bayern Munich, di mana ia bersiap memperpanjang kontraknya dengan raksasa Bavaria itu, sekaligus menutup pintu bagi Al Hilal dan seluruh klub yang menaruh minat untuk mendapatkan jasanya.

Jacobs menjelaskan bahwa kapten timnas Inggris itu juga tidak memikirkan untuk kembali ke Liga Premier Inggris, sebab ia fokus sepenuhnya untuk melanjutkan perjalanannya bersama Bayern, di tengah keinginannya meraih lebih banyak gelar bersama tim Jerman tersebut.

Keputusan ini menjadi pukulan baru bagi Al Hilal, terlebih karena Kane sebelumnya sudah menolak pindah ke klub Arab Saudi itu dalam dua kesempatan terpisah, meski menerima tawaran finansial yang sangat besar.

Sikap Bayern Munich yang mempertahankan penyerang Inggris itu datang setelah musim luar biasa, di mana ia mencetak 36 gol dalam 31 pertandingan, ditambah 5 assist, sehingga berkontribusi langsung dalam mengantarkan tim meraih gelar Liga Jerman.