Cedera Raphinha dalam laga Brasil melawan Australia tidak berlalu begitu saja di kalangan Catalan, setelah bintang Barcelona itu terpaksa meninggalkan lapangan pada jeda antarbabak akibat merasakan nyeri pada otot paha kanannya, di saat klub tengah memantau penampilannya bersama tim nasional negaranya dengan sangat waspada selama jeda internasional.

Reaksi mencolok pertama datang dari jurnalis Spanyol Alfredo Martínez, salah satu suara media paling menonjol yang dikenal dalam meliput Barcelona, mengikuti berita klub, dan mengomentari pertandingan-pertandingannya di radio Onda Cero, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengomentari keluarnya Raphinha karena cedera di depan mata Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid dan pelatih saat ini timnas Brasil.





"Jasa besar lain dari Ancelotti"

Martínez menulis melalui akunnya di platform "X": "Sepertinya Raphinha diganti karena nyeri paha dalam laga Brasil. Jasa besar lain dari Ancelotti... mereka tidak belajar".

Ungkapan "jasa besar lain" mengandung sindiran yang jelas terhadap Ancelotti, sebagai isyarat bahwa absennya Raphinha dari Barcelona menguntungkan Real Madrid, klub yang dilatih pelatih Italia itu dalam dua periode dan meraih banyak gelar bersamanya sebelum ia pindah untuk melatih timnas Brasil.

Mengingat keterkaitan erat Martínez dengan liputan Barcelona, ungkapannya datang dari sudut pandang Catalan yang jelas, terlebih karena Raphinha telah menjelma menjadi salah satu senjata terpenting tim di awal musim, sementara kemungkinan absennya menjadi sumber kekhawatiran yang nyata bagi staf teknis yang dipimpin Hansi Flick.

Barcelona mengkhawatirkan skenario ini

Kekhawatiran akan cedera Raphinha bersama Brasil sebenarnya sudah ada sebelum dimulainya jeda internasional, terutama dengan rekam jejak pemain itu selama periode-periode bersama timnas, yang membuat penampilannya berada di bawah pengawasan Barcelona sejak kedatangannya ke pemusatan latihan Brasil.

Kekhawatiran tidak berhenti pada panjangnya perjalanan dan padatnya pertandingan, tetapi meluas hingga jumlah menit yang akan didapat pemain itu, mengingat pentingnya ia bagi Barcelona sepanjang musim ini, sebelum kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan dengan keluarnya ia menghadapi Australia akibat nyeri paha.

Cedera ini datang pada waktu yang sangat sensitif, setelah Raphinha memulai musim dengan penampilan luar biasa, dan menempatkan dirinya sebagai salah satu elemen serang terpenting dalam susunan pemain Flick, baik berkat rasio golnya maupun kemampuannya menciptakan peluang dan bergerak di lebih dari satu posisi di lini depan.

Pemain itu berhasil mencetak gol untuk Brasil dari titik penalti sebelum keluar, tetapi ia tidak kembali ke atas la









pangan saat dimulainya babak kedua, sehingga Endrick tampil menggantikannya.