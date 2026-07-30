Demi menghindari pengkhianatan, City turunkan harga Rodri dan permudah kepindahannya ke Real Madrid

Dalam perkembangan tak terduga yang mengubah peta bursa transfer, klub Manchester City memutuskan menurunkan tuntutan finansial mereka untuk melepas bintang asal Spanyol, Rodri, sehingga memberi Real Madrid lampu hijau untuk merampungkan transfer musim ini.

Jurnalis Spanyol tepercaya, Sergio Valentin, mengungkap bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut memasuki tahun terakhir kontraknya, dan penolakan tegasnya terhadap gagasan perpanjangan kontrak demi mencari tantangan baru, mendorong manajemen City mengubah strategi mereka dan menyetujui penjualannya dengan harga lebih rendah dari perkiraan, karena khawatir ia hengkang secara gratis.

Sergio Valentin menjelaskan, melalui akun resminya di situs "X", bahwa City yang tadinya diperkirakan akan meminta lebih dari 100 juta euro, mengejutkan semua orang dengan hanya meminta 80 juta euro untuk melepas gelandang peraih Ballon d'Or tersebut.

Valentin menegaskan bahwa Real Madrid, yang berencana mengajukan tawaran 60 juta euro, menemukan secercah harapan besar dalam penurunan harga ini, di mana transfer tersebut diperkirakan akan rampung di angka tengah antara kedua nilai tersebut, terutama setelah Rodri memantapkan keputusannya dan menganggap kepindahan ke Santiago Bernabeu sebagai mimpi yang ingin ia wujudkan musim panas ini.

Para petinggi Real Madrid tengah dilanda optimisme besar setelah titik terang ini, mengingat Rodri akan menjadi tambahan bersejarah bagi lini tengah mereka pada periode mendatang.