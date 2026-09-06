Setelah beberapa pekan absen, gelandang Prancis Aurelien Tchouameni, bintang Real Madrid, berlatih bersama tim pada Minggu hari ini, namun ia tidak mengikuti seluruh sesi latihan dan hanya menjalani sebagian besar di antaranya.

Surat kabar AS memberitakan adanya optimisme yang berhati-hati mengenai Tchouameni, karena indikasinya positif setelah ia terbebas dari rasa sakit yang dideritanya sejak Piala Dunia, tetapi proses pemulihan tetap membutuhkan waktunya.

Khusus untuk Tchouameni, klub Ibu Kota menangani situasinya dengan sangat berhati-hati, sebab prioritas utamanya adalah mencegah terjadinya cedera kambuhan pada bintang Prancis tersebut.

Oleh karena itu, meski gambaran positif terlihat hari ini, Tchouameni tidak akan menjadi pemain inti saat menghadapi Inter Milan di Liga Champions Eropa, bahkan kecil kemungkinan ia masuk dalam daftar susunan pemain pertandingan.

Karena alasan inilah, antusiasme yang muncul akibat kembalinya pemain Prancis itu ke latihan harus tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, di mana kita bisa berbicara tentang tercapainya tahap akhir pemulihan, tetapi belum sampai pada garis finis.

Dengan demikian, pelatih Jose Mourinho masih akan menyimpan dilema besarnya menjelang pertandingan Selasa, karena Fede Valverde akan tersedia sepenuhnya, sementara ada 3 pemain yang terkena sanksi, yaitu Camavinga, Bernardo Silva, dan Arda Guler, sedangkan Tchouameni masih berada dalam tahap pemulihan dan di bawah pengawasan ketat.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora