Dari persaingan yang berlangsung selama satu dekade penuh di Inggris hingga potensi aliansi yang mengguncang Turki.. laporan-laporan asal Turki mengungkap kejutan kelas berat yang mungkin menyatukan dua rival lama, Pep Guardiola dan Mohamed Salah, dalam satu tim.

Media Turki melaporkan bahwa klub Trabzonspor telah menjalin pembicaraan serius dengan pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, untuk mengisi kursi kosong sebagai direktur teknik, dalam langkah ambisius guna memperkuat proyek klub setelah mendatangkan legenda Liverpool, Mohamed Salah, musim panas ini.

Menurut buletin berita Turki "Gusholder Haber Bulteni", manajemen Trabzonspor menawarkan gaji fantastis sebesar 13 juta euro per tahun kepada pelatih Manchester City itu untuk membujuknya memimpin tim dalam perjalanan mengejar gelar Liga Turki.

Langkah ambisius ini datang meski Salah sendiri menjalani awal yang kuat, mencetak 4 gol dan menciptakan satu gol dalam 3 pertandingan pertamanya di Liga Super Turki, namun tim mengalami kemunduran menyakitkan di level kontinental.

Trabzonspor tersingkir dari babak kualifikasi menuju Liga Europa dengan kekalahan memalukan 5-0 dari agregat dua pertandingan melawan tim Hungaria Ferencvaros, hasil yang mendorong pelatih saat itu, sekaligus legenda klub, Fatih Tekke, untuk langsung mengajukan pengunduran dirinya.

Menurut situs " fourfourtwo ", manajemen awalnya menolak pengunduran dirinya, tetapi setelah kekalahan berikutnya 2-1 dari tim promosi baru Amed Sportif di kandang lawan, ia akhirnya diizinkan pergi secara permanen.

Respons dari para pemain datang dengan cepat pada pertandingan pertama setelah kepergian Tekke, di mana Trabzonspor menghajar tamunya Genclerbirligi dengan lima gol tanpa balas di Stadion Papara Park, dengan gol-gol yang dicetak oleh Paul Onuachu, Ernest Muci, Mohamed Salah, dan rekrutan baru Franc... Maaf, saya ulang bagian tersebut:

Respons dari para pemain datang dengan cepat pada pertandingan pertama setelah kepergian Tekke, di mana Trabzonspor menghajar tamunya Genclerbirligi dengan lima gol tanpa balas di Stadion Papara Park, dengan gol-gol yang dicetak oleh Paul Onuachu, Ernest Muci, Mohamed Salah, dan rekrutan baru Franckolino Dju.

Trabzonspor menetapkan satu target utama di musim ini, yaitu mematahkan dominasi Galatasaray yang tengah berupaya meraih gelar kelima secara beruntun dalam sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah Liga Turki, dan tampaknya manajemen memandang duet Salah-Guardiola sebagai senjata paling ideal untuk mewujudkannya.

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