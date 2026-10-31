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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Demi menggantikan Ronaldo di Asia, Postecoglou mengandalkan 5 talenta dari J-League Elite

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Jawwy Elite League U-21
Portugal
Australia
Uzbekistan
Arab Saudi

Apakah "sang bintang dunia" berhasil menang?

Pelatih kepala Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan untuk memanggil 5 pemain dari tim U-21 yang berlaga di kompetisi Liga Joy Elite, dalam perjalanan Asia mereka yang akan datang.

Al-Nassr akan bertandang ke markas Pakhtakor dari Uzbekistan, lusa hari Senin, pada pekan keempat fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Postecoglou sebelumnya memutuskan untuk mencoret beberapa elemen penting dari rombongan yang bertolak menuju ibu kota Uzbekistan, Tashkent, hari Sabtu ini, guna mengistirahatkan mereka, yaitu pemain Portugal Cristiano Ronaldo, serta dua pemain Prancis Kingsley Coman dan Mohamed Simakan.

Untuk menutupi absennya para pemain tersebut, pelatih asal Australia itu memutuskan memberikan kesempatan kepada sejumlah elemen tim U-21, terutama Abdulrahman Sufyani, Rakan Al-Ghamdi, Awad Aman, ditambah dua kiper Abdulhadi Alwan dan Abdulrahman Al-Otaibi.

Pertandingan berikutnya
Al Khaleej U21

Al Khaleej U21

Jawwy Elite League U-21

01 Nov 2026

Al Nassr U21

Al Nassr U21

PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

Pelatih Al-Nassr itu ingin meraih kemenangan yang memperbaiki posisi tim di Grup Barat, karena mereka menempati peringkat kesembilan dengan 3 poin, dari satu kemenangan dan satu kekalahan, sementara mereka masih menyisakan satu pertandingan tertunda melawan Al-Wasl dari Uni Emirat Arab.

Keputusan Postecoglou ini diambil kendati tim U-21 tengah menjalani laga penting di Liga Joy Elite, di mana mereka akan bertandang ke markas Al-Khaleej, besok hari Minggu, pada pekan kesembilan kompetisi tersebut.

Tim muda Al-Nassr menempati peringkat kesebelas di klasemen Liga Saudi U-21 dengan 10 poin, dari 3 kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, dan tim masih menyisakan dua pertandingan tertunda.

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