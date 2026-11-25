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Di tengah perdebatan soal penyakit neurologisnya, Jamal Musiala tampaknya mengakomodasi Bayern Munich. Langkah itu mungkin juga untuk menepis dugaan sekecil apa pun.

Menurut laporan Sport Bild, pemain andalan yang tengah menghadapi masa sulit itu telah mengizinkan Bayern Munich "melihat catatan dan dokumen medisnya secara transparan" melalui dokter-dokternya. Terkait penyakitnya, Musiala tidak ditangani dokter tim Bayern ataupun ahli saraf yang diminta klub, melainkan dua pakar yang dipilihnya sendiri dan terikat kewajiban menjaga kerahasiaan medis.

Situasi ini tampaknya menimbulkan ketegangan internal karena dewan pengawas yang berpengaruh, yang didominasi Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, merasa kurang mendapat informasi dan tidak memperoleh gambaran yang transparan. Laporan sensitif Stern pada Selasa bahkan mengisyaratkan bahwa para petinggi Bayern mencurigai Musiala dan para penasihatnya sengaja menyembunyikan rincian dan kabar buruk terkait penyakit tersebut , seperti episode absans yang kembali dialaminya pada Senin pekan lalu.

Setelah itu, muncul aksi dari "Divisi Serangan" yang terkenal tersebut. Jumat lalu, Rummenigge secara terbuka dan tegas meragukan kemampuan Musiala untuk kembali ke performa terbaiknya serta mendesak penyesuaian kontrak bernilai fantastis yang ditandatangani pada Februari 2025 . Menurut Süddeutsche Zeitung, klausul dan "kesepakatan tambahan" dalam kontrak itu bisa memberi Musiala hingga 30 juta euro per tahun.

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Apakah Bayern Munich dan para penasihat Musiala sudah berbicara?

Tak lama setelah menandatangani kontrak tersebut, Musiala mengalami kecelakaan lalu lintas serius pada April 2025 saat melaju dengan kecepatan 194 km/jam di ruas jalan yang batas kecepatannya 120 km/jam, dengan saudara perempuannya duduk di kursi penumpang depan. Pada Selasa, Stern melaporkan adanya "orang-orang di Bayern Munich" yang mempertanyakan apakah kecelakaan itu sudah berkaitan dengan episode absans Musiala.

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Menurut Sport Bild, penyakit Musiala diketahui beberapa bulan setelah perpanjangan kontraknya. Musiala kemudian disebut memberi tahu klub dan para penasihatnya di 11WINS, termasuk Christian Schmid , "pada saat yang sama".

Setelah keraguan yang disampaikan Hoeneß dan Rummenigge di hadapan publik, situasi terkait Musiala kini diharapkan kembali tenang. Beberapa pekan lalu, Hoeneß juga menyebut besarnya gaji pokok Musiala sebagai sebuah "dilema".

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Pada Selasa, penasihat Musiala, Schmid dan Tobias Altschäffl, datang ke Säbener Straße untuk meredakan persoalan sensitif itu melalui pembicaraan dengan CEO Jan-Christian Dreesen, presiden Herbert Hainer, dan direktur olahraga Max Eberl. Setidaknya menurut Eberl, upaya itu berhasil.

"Pembicaraannya sangat, sangat konstruktif," kata Eberl sebelum rombongan Bayern bertolak ke Lille untuk pertandingan Liga Champions. Apa hasil pertemuan itu? Menurut Eberl, "kata kuncinya" adalah: "Ketenangan, memberinya waktu, dan kepercayaan." Ia mengatakan jajaran yang menangani urusan olahraga, yakni pelatih Vincent Kompany, direktur olahraga Christoph Freund, dan dirinya sendiri, "yakin 100 persen" bahwa Musiala bisa kembali ke level terbaiknya.

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Eberl menambahkan bahwa uang atau kemungkinan penyesuaian kontrak Musiala yang bernilai jutaan euro tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. "Kesepakatannya adalah menenangkan situasi. Memberikan dukungan yang pantas didapatkan pemain muda itu."