Bintang Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, ingin adanya klausul pelepasan yang memungkinkan dirinya hengkang, meski raksasa Bavaria menawarkan gaji fantastis untuk memperpanjang kontrak sang pemain.

Menurut surat kabar AS, Bayern Munich bergerak lebih awal untuk memperbarui kontrak Olise, yang mendapat perhatian semakin besar dari Real Madrid.

Media Jerman dalam beberapa hari terakhir mengungkap detail rencana klub untuk meyakinkan Olise agar bertahan.

Kontrak Olise saat ini berakhir pada 2029. Pemain tersebut bergabung dengan raksasa Bundesliga itu dua musim lalu dari Crystal Palace, hanya dengan nilai 53 juta euro.

Melihat levelnya serta minat yang terus meningkat dari klub-klub lain, Bayern Munich menyadari bahwa mereka harus mengajukan tawaran luar biasa untuk memastikan pemain Prancis itu menandatangani kontrak baru.

Klub Bavaria berniat memberikan tawaran finansial besar kepada Olise, karena mereka siap menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di skuat, melampaui Harry Kane dan Jamal Musiala, dengan menggandakan gajinya saat ini.

Pemain Prancis itu kini menerima 14 juta euro, namun ia menuntut gaji yang melebihi 25 juta euro.

Namun ada satu poin yang harus dikompromikan Bayern Munich, meski klub tidak menginginkannya, yaitu desakan Olise agar dimasukkan "klausul pelepasan" yang memungkinkannya meninggalkan tim.

Klausul tersebut akan memberi pemain Prancis itu peluang untuk keluar dari klub di masa depan, bahkan jika ia memutuskan untuk bertahan dan memperpanjang kontraknya.

Desakan Olise terhadap klausul ini menunjukkan bahwa bertahan di Munich merupakan pilihan yang sangat serius bagi dirinya, namun ia ingin menyimpan kartu as yang memungkinkannya pergi jika suatu saat memutuskan untuk hengkang.

Di Jerman, tidak ada klausul pelepasan yang memungkinkan pemain memutus kontrak mereka dengan nilai tertentu, kecuali jika hal itu dicantumkan secara tegas dalam kontrak, dan itulah yang diinginkan Olise beserta agennya.

Kesulitan sebenarnya terletak pada penentuan nilai klausul pelepasan yang sesuai dengan tuntutan klub dan pemain. Sementara Bayern Munich ingin menetapkannya di angka 200 juta euro, Olise menuntut jumlah yang jauh lebih rendah.