Demi Melayani Mourinho, Real Madrid Punya Bangku Cadangan Emas Senilai 600 Juta

"Saya menatap ke arah bangku cadangan, dan semua pemain ada di sana kecuali yang cedera, dan yang saya lihat hanyalah kualitas".. begitulah Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menjelaskan posisinya usai kemenangan atas Rayo Vallecano, seiring pemulihan bertahap sejumlah pemainnya.

Ini juga berarti bahwa ia harus mengambil keputusan, mengenai siapa yang bermain dan siapa yang tidak, sebab demi memberikan Diomande penampilan pertamanya sebagai pemain inti, pelatih asal Portugal itu terpaksa membiarkan Arda Guler di bangku cadangan, setelah pemain tersebut tampil gemilang selama 23 menit ia bermain di atas lapangan. Dan di sinilah pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan.

Mourinho berkata, "Guler bermain banyak ketika berada di lapangan, tetapi saya 100% yakin bahwa seandainya Diomande tidak diturunkan sebagai pemain inti, pertanyaan pertamanya adalah: kapan Diomande akan bermain?".

Surat kabar AS menyebutkan dalam laporannya, bahwa Mourinho saat menghadapi Rayo Vallecano memiliki 12 pemain yang menunggu giliran mereka, dengan total nilai pasar mencapai 537 juta euro, menurut situs Transfermarkt.

Ambil saja Guler sendiri sebagai contoh, karena nilainya mencapai 90 juta euro, yang menempatkannya dalam daftar 25 pemain termahal di dunia dari segi nilai pasar.

Nilai Arda Guler seorang diri melebihi nilai pasar seluruh tim Rayo Vallecano, yang mencapai 86,85 juta euro, dan juga melampaui nilai 5 tim lain di Liga (Malaga, Alaves, Elche, Osasuna, dan Levante).

Di samping pemain asal Turki itu, terdapat Tchouameni 70 juta euro, serta Huijsen, Arnold, dan Cucurella, sang juara dunia, masing-masing seharga 60 juta euro, dan ada pula Camavinga 50 juta, Endrick 40 juta, Brahim Diaz 35 juta, Carlos Espi, Thiago Pitarch, dan Raul Asencio masing-masing 20 juta, serta Andriy Lunin 12 juta euro.

Hanya ada 19 klub di seluruh dunia yang nilai pasar skuadnya mencatatkan angka lebih tinggi dari 537 juta euro yang diwakili oleh 12 pemain cadangan Real Madrid, dan di Liga Spanyol, nilai ini hanya dilampaui oleh dua skuad, yaitu Barcelona, dengan nilai 1,2656 miliar euro, dan Atletico Madrid, dengan nilai 679,7 juta euro, sedangkan skuad Villarreal, skuad termahal keempat di kompetisi tersebut, nilainya mencapai 331,6 juta euro.

Mourinho hingga kini telah menggunakan 19 pemain musim ini, dan dengan turunnya Diomande sebagai pemain inti untuk pertama kalinya, kini sudah ada 17 pemain yang memulai pertandingan Real Madrid dalam susunan pemain inti selama enam pertandingan pertama, sedangkan dua pemain satu-satunya yang belum memulai pertandingan mana pun sebagai pemain inti hingga saat ini adalah Tchouameni, yang tengah berupaya memulihkan kebugaran dan ritme pertandingannya setelah cedera, dan Carlos Espi.

Lunin, Asencio, dan Endrick masih menunggu penampilan perdana mereka, dengan catatan bahwa dua nama terakhir mengalami cedera, sementara Militao, Mendy, dan Rodrygo masih terus berada dalam daftar pemain cedera.

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