Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, memberikan satu syarat kepada bek kirinya asal Prancis, Theo Hernandez, agar bisa kembali bermain pada periode mendatang.

Al Hilal akan menghadapi Al Raed, yang bermain di Liga Yelo Saudi Divisi Pertama, pada Senin lusa, dalam babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" menyebutkan bahwa Inzaghi mempertimbangkan untuk mengembalikan Theo Hernandez ke dalam skuad pada pertandingan tersebut, tetapi dengan satu syarat, yakni lolos dari tes fisik yang akan dijalaninya.

Bek asal Prancis itu absen dari Al Hilal saat kemenangan atas Al Faisaly dengan skor 4-2, kemarin Jumat, di Stadion Kingdom Arena, dalam pekan pertama Liga Roshn Saudi, di mana Mutaib Al Harbi tampil menggantikannya.

Ketika ditanya tentang penyebab absennya, pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa Theo Hernandez kembali ke latihan Al Hilal terlambat, setelah tampil bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Theo merupakan salah satu elemen paling menonjol yang diandalkan Inzaghi pada musim lalu, dan turut berkontribusi mengantar Al Hilal meraih gelar Piala Pelayan Dua Kota Suci, setelah bergabung dari Milan pada musim panas lalu.

Perlu dicatat bahwa para pemain Al Hilal akan mendapatkan libur dari latihan, hari ini Sabtu, sebelum kembali berlatih besok Minggu, sebagai persiapan menghadapi laga melawan Al Anwar di Piala Raja.