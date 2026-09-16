Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan skuad resmi timnya untuk menghadapi Racing Santander, malam ini Rabu, dalam lanjutan pekan keenam Liga Spanyol.

Menurutsitus resmi klub Barcelona, skuad tersebut mencakup 23 pemain, di tengah absennya Roony Bardghji dan Frenkie de Jong, sementara sejumlah bintang utama tim ikut serta dalam persiapan menghadapi laga di Stadion Spotify Camp Nou.

Berikut daftar skuad Barcelona untuk menghadapi Racing Santander:

Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Marc Casado (Xavi Espart), Szczesny, Karim Adeyemi, Andreas Christensen, Rodrigo, Nico Gonzalez, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic, dan Hamza Abdelkarim.

Laga Barcelona melawan Racing Santander akan dimulai pukul 21.30 waktu Spanyol, di mana tim Katalan berusaha melanjutkan awal sempurnanya di Liga Spanyol.

Kemenangan terakhir Barcelona diraih atas Levante dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang menyaksikan penampilan gemilang Lamine Yamal yang mencetak dua gol, ditambah gol-gol Xavi Espart dan Karim Adeyemi, sehingga tim Katalan itu melanjutkan awal sempurnanya dan mempertahankan puncak klasemen dengan selisih tiga poin atas Real Madrid.

Barcelona telah mencetak 21 gol dalam lima pertandingan pertamanya di kompetisi tersebut, sebuah indikasi kekuatan serangan yang ditunjukkan tim Hansi Flick sejak awal musim, sementara malam ini mereka berpeluang melanjutkan rangkaian kemenangannya dan mencapai 18 poin dari total 18 poin yang tersedia, serta meraih kemenangan keenam beruntun di La Liga.





