Demi keluarga... Istri Mohamed Salah mendorongnya untuk bergabung dengan liga ini

Negosiasi transfer bintang Mesir Mohamed Salah ke klub Turki Beşiktaş mengalami perkembangan baru, setelah laporan media Turki mengungkap faktor penting yang mungkin menjadi penentu masa depan kapten tim nasional Mesir tersebut, di tengah kemajuan signifikan dalam negosiasi dan antisipasi luas terhadap keputusan destinasi akhirnya dalam beberapa hari ke depan.

Surat kabar Turki “Fanatik” mengungkap detail baru mengenai negosiasi Beşiktaş dengan Mohamed Salah, bintang timnas Mesir dan mantan pemain Liverpool, dengan menyebutkan bahwa Magi, istri sang pemain, memainkan peran sentral dalam menentukan tujuan berikutnya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Maggie lebih memilih pindah untuk tinggal di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang menjadikan Turki sebagai pilihan utama bagi keluarga tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pendapat keluarga Salah memiliki pengaruh yang jelas terhadap keinginan sang pemain untuk pindah ke liga Turki.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa klub Besiktas telah mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan agen-agen Mohamed Salah, mengingat keinginan manajemen klub untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut selama jendela transfer musim panas saat ini.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Beşiktaş telah mencapai kesepakatan awal yang menetapkan Mohamed Salah akan menerima gaji tahunan sebesar 10 juta euro, ditambah bonus yang dapat mencapai 2 juta euro tergantung pada target dan prestasi yang diraihnya bersama tim.

Dalam suasana yang mencerminkan antusiasme para suporter, para penggemar Besiktas meneriakkan nama Mohamed Salah selama acara perkenalan pemain baru Leandro Trossard, yang dihadiri oleh sekitar 20 ribu penggemar di tribun.

Para suporter meneriakkan yel-yel: “Ya Allah, Bismillah, Mohamed Salah,” sebagai pesan yang jelas yang mencerminkan keinginan besar mereka untuk melihat bintang Mesir itu mengenakan seragam tim pada musim depan.

Sementara itu, Rami Abbas, agen Mohamed Salah, menulis melalui akun resminya di platform “X”: “Kami masih belum tahu di mana Mohamed Salah akan bermain musim depan, tetapi mungkin kami akan mengetahuinya dalam waktu dekat.”

Sebelumnya, dua bintang Mesir, Ahmed Hassan dan Mohamed Elneny, pernah mengenakan seragam Besiktas, yang menjadikan klub ini memiliki sejarah keterikatan dengan para pemain Mesir.

Mohamed Salah telah mengakhiri kariernya bersama Liverpool pada akhir musim lalu, setelah sembilan tahun penuh prestasi bersama “The Reds”, sebelum juga mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Mesir, setelah tersingkir di babak 16 besar oleh tim nasional Argentina.